Фрегат «Адмирал Эссен» провёл учебные стрельбы в Чёрном море

Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» осуществил электронные пуски ракет «Калибр» по кораблю условного противника, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

«На первом этапе в ходе учения по ведению морского боя моряки выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели и отработали алгоритм действий по поражению надводного корабля условного противника ракетным комплексом «Калибр» с выполнением электронных пусков», — сообщили в ведомстве.

Также моряки отразили нападение самолётов условного противника с выполнением артиллерийской стрельбы по воздушным целям.

В пресс-службе отметили, что выход корабля в море проводится в рамках отработки обязательного курса подготовки экипажа.

Ранее kp.ru сообщал, что на Черноморском флоте прошли учения «Заступление корабля на боевое дежурство».