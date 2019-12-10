Фрегат «Адмирал Эссен» провёл учебные стрельбы в Чёрном море
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- РИА Новости
«На первом этапе в ходе учения по ведению морского боя моряки выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели и отработали алгоритм действий по поражению надводного корабля условного противника ракетным комплексом «Калибр» с выполнением электронных пусков», — сообщили в ведомстве.
Также моряки отразили нападение самолётов условного противника с выполнением артиллерийской стрельбы по воздушным целям.
В пресс-службе отметили, что выход корабля в море проводится в рамках отработки обязательного курса подготовки экипажа.
Ранее kp.ru сообщал, что на Черноморском флоте прошли учения «Заступление корабля на боевое дежурство».