Фрегат «Адмирал Эссен» провёл учебные стрельбы в Чёрном море

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Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» осуществил электронные пуски ракет «Калибр» по кораблю условного противника, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
Фрегат «Адмирал Эссен» провёл учебные стрельбы в Чёрном море
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«На первом этапе в ходе учения по ведению морского боя моряки выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели и отработали алгоритм действий по поражению надводного корабля условного противника ракетным комплексом «Калибр» с выполнением электронных пусков», — сообщили в ведомстве.

Также моряки отразили нападение самолётов условного противника с выполнением артиллерийской стрельбы по воздушным целям.

В пресс-службе отметили, что выход корабля в море проводится в рамках отработки обязательного курса подготовки экипажа.

Ранее kp.ru сообщал, что на Черноморском флоте прошли учения «Заступление корабля на боевое дежурство».

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