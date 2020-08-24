«Современные и перспективные»: как атомные подводные лодки проекта «Ясень» усилят ВМФ РФ

Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Казань» будет передана российскому ВМФ до конца 2020 года. Об этом сообщил гендиректор Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов. По словам экспертов, субмарины этого типа являются наиболее современными в российских вооружённых силах. Они предназначены для уничтожения как надводных, так и подводных кораблей противника, а также береговых целей. Для этого подлодки оснащаются ракетами «Оникс» и «Калибр». В перспективе, как считают аналитики, на них могут быть установлены и новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон». Специалисты полагают, что в будущем корабли проекта 885М составят основу ударных подводных сил ВМФ РФ.

Генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал, что многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М («Ясень-М») «Казань» должна поступить на вооружение ВМФ РФ до конца текущего года.

«Обе подлодки («Князь Олег» проекта 955А и «Казань» проекта 885М. — RT) находятся на испытаниях и стоят в плане на сдачу до конца года», — сказал он в интервью ТАСС.

Подводная лодка «Казань» является вторым кораблём проекта 885/885М. После завершения испытаний она войдёт в состав Северного флота. Субмарина была заложена на заводе АО «ПО «Севмаш» (г. Северодвинск) 24 июля 2009 года и спущена на воду 31 марта 2017 года.

Как отметил ранее глава «Севмаша» Михаил Будниченко, благодаря своим характеристикам атомные подводные лодки этого проекта могут выполнять функцию неядерного стратегического сдерживания.

«АПЛ проекта «Ясень» универсальны как носители ракетного и торпедного оружия. За счёт ракетного оснащения, скрытности и скорости хода впервые в истории Военно-морского флота России эта многоцелевая лодка может не только осуществлять противокорабельные операции, но и выполнять функцию стратегического неядерного сдерживания», — рассказал он в интервью «Интерфаксу» в марте 2019 года.

«Уникальная конструкция»

Проект «Ясень» был разработан в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения «Малахит» имени академика Н.Н. Исанина. История его создания была непростой.

В конце 1970-х годов советское руководство поставило перед оборонным комплексом задачу разработать концепцию подводной лодки четвёртого поколения. Соответствующее задание получили конструкторские бюро (КБ) «Малахит», «Рубин» (Санкт-Петербург) и «Лазурит» (Нижний Новгород).

При этом все три КБ пошли разными путями. «Рубин» сконцентрировался на создании субмарины с противокорабельными крылатыми ракетами, «Лазурит» занимался разработкой противолодочной АПЛ. КБ «Малахит», в свою очередь, предложил концепцию многоцелевой подводной лодки.

Впоследствии было принято решение объединить все три проекта в один на базе наработок «Малахита». Так и родился проект «Ясень».

Опытно-конструкторские работы были завершены в начале 1990-х, а в 1993 году на «Севмаше» был заложен головной корабль проекта 885 — «Северодвинск».

Однако из-за экономических трудностей того периода его строительство растянулось на долгие 20 лет. В 1996 году работы над «Северодвинском» и вовсе были заморожены, несмотря на то что как раз к этой дате его планировалось спустить на воду.

«Прежде всего это связано с трудностями, которые испытывало государство в те годы. Не было средств на развитие этого проекта. Сегодня все проблемы преодолены, есть государственная программа вооружений, в рамках которой выделяются достаточно серьёзные средства, для того чтобы Россия наверстала упущенное и компенсировала провал, который был в 1990—2000-х годах», — рассказал в интервью RT военный эксперт Дмитрий Литовкин.

В свою очередь, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков отметил, что на сроки повлияла также и сложность проекта.

Также по теме «Новое качество ВМФ»: на что будут способны новейшие атомные подлодки России В 2019 году Военно-морской флот России получит две атомные подводные лодки. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Речь идёт...

«Подводная лодка имеет уникальную конструкцию, позволяющую ей погружаться на большую глубину. Также на ней размещены новейшие радиоэлектронные средства, уникальные водомётные движители, которые обеспечивают малошумное движение. Чтобы добиться таких параметров, необходимо проделать серьёзную и большую работу. Быстро это осуществить нельзя», — пояснил Сивков в интервью RT.

Работы над проектом возобновились лишь в начале 2000-х. К тому моменту часть оборудования подлодки уже успела устареть, поэтому в проект пришлось вносить серьёзные изменения, что также сдвинуло сроки окончания строительства.

Помимо этого, возникли проблемы и с производством комплектующих, так как часть выпускавших их заводов после распада СССР оказались на территории независимых государств.

В результате «Северодвинск» был спущен на воду только в 2010 году — на 14 лет позднее запланированного срока. Ещё четыре года длились испытания и доработка лодки, после которых в июле 2014 года она была принята в состав Северного флота.

После завершения работ по строительству «Северодвинска» все последующие корабли, включая «Казань», создавались по обновлённому проекту 885М или «Ясень-М». От исходной версии он отличается доработанным и более современным оборудованием, изменённой формой обводов корпуса и пониженным уровнем шумности, что, как отмечают эксперты, для подлодок критически важный параметр.

Также стоит отметить, что все подводные лодки этого проекта оснащаются исключительно российскими комплектующими — от кооперации с заводами, которые остались на территории постсоветских республик, было решено отказаться.

26 июля 2013 года на стапелях «Севмаша» была заложена третья лодка проекта «Ясень-М» — «Новосибирск». Её строительство ведётся в интересах Тихоокеанского флота РФ. Спуск на воду данной субмарины был осуществлён 25 декабря 2019 года.

Церемония спуска на воду АПЛ «Новосибирск»

© АО «Объединенная судостроительная корпорация»

В 2014—2017 годах были заложены ещё четыре подводные лодки такого класса: «Красноярск», «Архангельск», «Пермь» и «Ульяновск».

В 2020 году началось строительство сразу двух субмарин проекта 885М — «Воронеж» и «Владивосток». За торжественной церемонией закладки новых судов в режиме видеоконференции наблюдал президент России Владимир Путин. В своём выступлении он отметил исключительную важность Военно-Морского флота в обеспечении безопасности России и поблагодарил корабелов за добросовестный труд.

«Убийца кораблей»

Как отмечается на сайте КБ «Малахит», корабли проекта 885 предназначены для борьбы с подводными лодками и корабельными группировками, а также для нанесения ударов по наземным объектам противника.

Атомные подводные крейсера данного класса оснащены вертикальными пусковыми установками, «благодаря чему обеспечивается залповая стрельба высокоточными крылатыми ракетами, что позволяет уничтожать групповые и сильно защищённые цели, в том числе, оснащённые системами противоракетной обороны», сообщают разработчики.

Всего на одном судне размещается восемь таких установок, боезапас при этом составляет 24 ракеты «Оникс» или «Калибр». Для запуска 30 торпед на субмарине установлены десять аппаратов калибра 533 мм. При этом торпедно-ракетный комплекс может вести как одиночную, так и залповую стрельбу.

Как отмечают в «Малахите», корабли проекта 885 оснащаются главными энергетическими установками нового поколения, которые обеспечивают «снижение акустических параметров корабля». Они состоят из «одного водо-водяного реактора и блочной одновальной паротурбинной установки с широким резервированием механизмов и оборудования».

Среди главных достоинств кораблей проекта 885 Константин Сивков выделяет их низкую шумность и мощное гидроакустическое оборудование, которое позволяет «обнаруживать иностранные подводные лодки на большом удалении».

«Кроме того, российская субмарина имеет уникальный набор систем вооружения. Даже залп половины её боекомплектов способен вывести из строя авианосец или авианосную многоцелевую группу. В этом отношении российская подлодка не имеет себе равных в мире», — утверждает Сивков.

По словам Дмитрия Литовкина, корабли проекта 885М являются на данный момент самыми современными в российском ВМФ.

Также по теме «Эффективное оружие сдерживания»: как гиперзвуковая ракета «Циркон» усилит возможности ВМФ России Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевая атомная подлодка проекта 949А «Иркутск» в результате...

«Это самый современный и перспективный проект, подлодки которого могут применять целый спектр различного вооружения, в том числе ракеты «Калибр» и «Оникс». Важно отметить, что новейшее торпедное вооружение на этих подлодках стоит вдоль борта, а носовая часть занята новой гидроакустической станцией», — сказал аналитик в интервью RT.

При этом Дмитрий Литовкин подчеркнул, что проект «Ясень» является одним из самых технологичных и секретных в российском ВМФ, поэтому о нём известно не так много. По его словам, главной задачей «Ясеней» является уничтожение кораблей противника.

«Это «убийца кораблей». Подлодки типа «Ясень» способны действовать на морских коммуникациях вдали от российских берегов, топить авианосцы, транспортные караваны и выполнять другие задачи по обеспечению безопасности РФ, в том числе наносить удары по береговым целям», — отметил эксперт.

Как сообщают СМИ, в перспективе на кораблях данного класса могут устанавливаться гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые сейчас проходят государственные испытания. Эксперты полагают, что они смогут серьёзно повысить боевую мощь «Ясеней».

«Ракета «Циркон», которую невозможно перехватить, способна будет потопить авианосец, крейсер, нанести удар по береговому объекту. Но, скорее всего, основным вооружением этих подлодок всё же станут ракеты типа «Калибр», которые могут применяться для решения самых различных задач», — сказал аналитик.

По мнению Константина Сивкова, подлодки проекта 885М в будущем смогут стать главной ударной силой российского подводного флота.