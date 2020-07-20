В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием

Предприятие «Севмаш» заложило две подводные лодки «Воронеж» и «Владивосток», способные нести гиперзвуковое оружие. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на гендиректора завода Михаила Будниченко.

«Уважаемый Владимир Владимирович, трудовой коллектив Северного машиностроительного предприятия исполняет обязательства по строительству атомных подводных лодок с неизменным качеством. Сегодня мы закладываем корабли с гиперзвуковым оружием, за которым будущее российского подводного флота», — заявил Будниченко во время доклада российскому лидеру Владимиру Путину по видеосвязи.

В декабре 2019 года первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» была спущена на воду в Северодвинске в Архангельской области.