В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием
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«Уважаемый Владимир Владимирович, трудовой коллектив Северного машиностроительного предприятия исполняет обязательства по строительству атомных подводных лодок с неизменным качеством. Сегодня мы закладываем корабли с гиперзвуковым оружием, за которым будущее российского подводного флота», — заявил Будниченко во время доклада российскому лидеру Владимиру Путину по видеосвязи.
В декабре 2019 года первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» была спущена на воду в Северодвинске в Архангельской области.