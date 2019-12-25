Эксперт оценил характеристики атомной подлодки «Новосибирск»

Короткая ссылка
Военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с ФАН оценил характеристики первой серийной атомной подлодки проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск».
Эксперт оценил характеристики атомной подлодки «Новосибирск»
  • © пресс-служба ОАО «ПО «Севмаш»

«Ясень-М» должен получить крылатые ракеты «Калибр», противокорабельные ракеты «Циркон», хорошее торпедное вооружение для своей защиты. По сути это уже новая субмарина с отличными показателями по шумности, вполне сопоставимыми с шумностью тихих американских подлодок проекта «Вирджиния», — сказал он.

По его словам, у «Новосибирска» должны быть отличные характеристики по глубине погружения.

Как считает Дандыкин, это серьёзный шаг вперёд для всего российского атомного флота.

Ранее сообщалось, что «Новосибирск» спущен на воду в Северодвинске в Архангельской области.

Капитан ледоколов «Ленин» и «Россия» Александр Баринов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о развитии ледокольной отрасли в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить