Эксперт оценил характеристики атомной подлодки «Новосибирск»

Военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с ФАН оценил характеристики первой серийной атомной подлодки проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск».

«Ясень-М» должен получить крылатые ракеты «Калибр», противокорабельные ракеты «Циркон», хорошее торпедное вооружение для своей защиты. По сути это уже новая субмарина с отличными показателями по шумности, вполне сопоставимыми с шумностью тихих американских подлодок проекта «Вирджиния», — сказал он.

По его словам, у «Новосибирска» должны быть отличные характеристики по глубине погружения.

Как считает Дандыкин, это серьёзный шаг вперёд для всего российского атомного флота.

Ранее сообщалось, что «Новосибирск» спущен на воду в Северодвинске в Архангельской области.

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