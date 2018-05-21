Дальневосточный резерв: какие задачи стоят перед Тихоокеанским флотом России

21 мая 1731 года по указу императрицы Анны Иоанновны для охраны дальневосточных рубежей страны была образована Охотская флотилия. С этого момента началась история Тихоокеанского флота России. Корабли Тихоокеанской эскадры, позже переименованной в ТОФ, принимали участие в Русско-японской и Великой Отечественной войнах, а во времена холодной войны осуществляли ядерное сдерживание США. Согласно планам Минобороны РФ, к 300-летнему юбилею тихоокеанцы получат более 70 новых боевых кораблей и вспомогательных судов. О славном прошлом и перспективах модернизации Тихоокеанского флота — в материале RT.

21 мая Тихоокеанский флот отмечает 287-ю годовщину со дня основания. История ТОФ началась с Охотской флотилии, учреждённой указом императрицы Анны Иоанновны. Более 100 лет дальневосточное подразделение боевых кораблей базировалось в Охотске, но в 1849 году поменяло прописку на Петропавловск-Камчатский.

В 1856 году Охотская флотилия была переименована в Сибирскую. В её составе перед Русско-японской войной (1904—1905 годы) в короткие сроки царское правительство сформировало 1-ю Тихоокеанскую эскадру, которая была уничтожена в боях с превосходящими силами противника.

Однако уже в 1922 году из оставшихся кораблей императорского флота большевики создали Морские силы Дальнего Востока (МСДВ). В 1935 году советское правительство переименовало МСДВ в Тихоокеанский флот.

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Корабли и подлодки ТОФ приняли участие в Великой Отечественной войне в составе Северного флота. Также на фронт была переброшена часть морских пехотинцев. В их числе был снайпер Василий Зайцев.

В годы холодной войны на ТОФ легла обязанность по ядерному сдерживанию США и мониторингу акватории всего Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). С этой целью в состав флота были включены корабли первого и второго рангов — авианесущие крейсеры, атомные ракетные крейсеры, эсминцы, большие десантные корабли, большие противолодочные корабли и фрегаты.

В 1990-е годы из-за недостатка финансирования, а также изменения стратегических задач количество крупных кораблей ТОФ было сокращено. Причём в 2000-е годы запущенные руководством РФ программы обновления ВМФ практически не затронули Тихоокеанский флот, за исключением его ядерной составляющей.

С начала 2000-х годов ТОФ пополнился всего двумя крейсерами стратегического назначения, одним корветом, одним большим ракетным катером и тремя десантными катерами.

Гвардейский ракетный крейсер «Варяг»

РИА Новости

© Виталий Аньков

На данный момент в состав надводного компонента Тихоокеанского флота входит 51 боевой корабль, включая 16 катеров и 10 тральщиков. С 1996 года флагманом ТОФ остаётся тяжёлый атомный ракетный крейсер проекта 1164 «Варяг», построенный в 1989 году.

Ставка на «Калибры»

Однако уже к своему 300-летнему юбилею Тихоокеанский флот будет кардинально обновлён: по плану Минобороны РФ он получит более 70 боевых кораблей и вспомогательных судов. По словам командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца, модернизация флота предусмотрена Госпрограммой вооружения (ГПВ) на 2018—2027 годы.

Так, Тихоокеанский флот ожидает поступление кораблей и субмарин, оснащённых ракетным комплексом «Калибр». Речь идёт о корветах проекта 20380, малых ракетных кораблях (МРК) проекта 22800 «Каракурт» и дизель-электрических субмаринах проекта 636.3 «Варшавянка».

«Прошлым летом мы получили первый корабль проекта 20380 — корвет «Совершенный». В текущем году примем корвет «Громкий» этой же серии. Всего мы рассчитываем принять на вооружение до четырёх корветов с оптимальным составом вооружения, а в перспективе — довести их общее количество до восьми единиц», — сообщил Авакянц.

Корвет Тихоокеанского флота РФ «Совершенный»

РИА Новости

© Ильдус Гилязутдинов

По словам адмирала, уже в следующем году Минобороны заключит контракт на строительство шести «Каракуртов» с ПАО «Амурский судостроительный завод» и АО «Восточная верфь». Авакянц подчеркнул, что корабли проекта 22800 по мореходным качествам и боевым возможностям — одни из лучших в классе МРК.

На сегодняшний день в процессе постройки на «Адмиралтейских верфях» находятся две субмарины проекта 636.3 — «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов». Также подписаны контракты на строительство четырёх аналогичных субмарин. Предполагается, что все шесть подлодок будут сданы в эксплуатацию до 2023 года.

Помимо этого, ТОФ проводит модернизацию существующего корабельного состава. В частности, в скором времени будут завершены работы на малом ракетном корабле проекта 1234 «Смерч».

Укрепление обороны

В состав Тихоокеанского флота в ближайшие годы должно войти несколько подводных атомоходов, которые позволят укрепить морской компонент стратегических ядерных сил РФ. Планируется, что в 2020 году ТОФ получит два крейсера проекта 955 «Борей» — «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III».

«Бореи» станут носителями твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-30 «Булава», разработанных в 2012 году. Новейшая ракета, как утверждает Минобороны, неуязвима для любой системы ПРО. Главные достоинства «Булавы» — простота обслуживания и способность маневрировать на разгонном участке.

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Также для ТОФ строятся две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М» («Новосибирск» и «Красноярск»), которые флот может получить уже в 2020 году. Западные СМИ предполагают, что эти субмарины предназначены для отслеживания перемещений подводного флота США.

Сейчас в состав Тихоокеанского флота входят три крейсера стратегического назначения — два «Борея» («Александр Невский» и «Владимир Мономах») и одна АПЛ проекта 667БДР «Кальмар» («Рязань»).

Крылатыми ракетами вооружены 5 атомоходов проекта 949А («Иркутск», «Челябинск», «Тверь», «Омск», «Томск»), 5 подводных лодок проекта 971 «Щука-Б» («Кашалот», «Братск», «Магадан», «Кузбасс», «Самара») и 8 дизельных субмарин проекта 877 «Палтус».

Как полагают эксперты, последние годы наибольших успехов ТОФ достиг в укреплении береговой обороны. Флот получил противокорабельные ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф». Арсенал морской пехоты пополнился бронетранспортерами БТР-82А и танками Т-80БВ.

По информации Минобороны РФ, на вооружении морской авиации ТОФ появились модернизированные палубные вертолёты Ка-29, противолодочные самолёты Ил-38Н с современной патрульной системой «Новелла», которая способна обнаруживать авиацию противника на расстоянии до 90 км, корабли — до 320 км.

Дополнительный стимул развития ТОФ должно придать начавшееся в 2010 году восстановление военной инфраструктуры Курильских островов — российского дальневосточного форпоста. Работы должны преимущественно завершиться в 2020 году.

Почетный караул тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»

В перспективе ТОФ может получить пункт базирования на Матуа — одном из островов Курильского архипелага. Сейчас силы Тихоокеанского флота размещены во Владивостоке, Фокино (Приморский край), Большом Камне (Приморский край) и Вилючинске (Камчатка), где дислоцированы крейсеры стратегического назначения.

В беседе с RT старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин предположил, что даже в текущем состоянии ТОФ способен эффективно выполнять задачи по защите рубежей и охраны экономических ресурсов региона. Однако для того, чтобы установить господство на просторах АТР, России необходимо заложить корабли первого и второго рангов.

«ТОФ совершает очень интенсивные дальние походы. Такая нагрузка увеличивает износ корабельного состава. К тому же, почти все корабли были построены в советскую эпоху, и модернизация эту проблему не решит. В плановом порядке их необходимо заменить. В то же время активность Тихоокеанского флота свидетельствует о высоком уровне подготовки военнослужащих», — подытожил Кашин.