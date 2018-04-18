В масштабных учениях на Курилах участвуют более 2,5 тысячи военных

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Более 2,5 тыс. военнослужащих Восточного военного округа принимают участие в масштабных тактических учениях на Курилах. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

«В ходе практической части учений огневое поражение условному противнику нанесут военнослужащие мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений при поддержке вертолётов армейской авиации и сил Тихоокеанского флота»,— приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, особенностями активной части мероприятия будут в том числе проведение боевой стрельбы по морским надводным целям, а также активное применение БЛА «Орлан».

В учениях задействованы порядка 800 единиц техники, в том числе танки Т-72Б, артиллерийские орудия, Ми-8АМТШ, три боевых корабля ТОФ.

Ранее Nation News сообщало, что в Подмосковье пройдут учения по подготовке авиации к паводкам.

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