В масштабных учениях на Курилах участвуют более 2,5 тысячи военных

Более 2,5 тыс. военнослужащих Восточного военного округа принимают участие в масштабных тактических учениях на Курилах. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

«В ходе практической части учений огневое поражение условному противнику нанесут военнослужащие мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений при поддержке вертолётов армейской авиации и сил Тихоокеанского флота»,— приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, особенностями активной части мероприятия будут в том числе проведение боевой стрельбы по морским надводным целям, а также активное применение БЛА «Орлан».

В учениях задействованы порядка 800 единиц техники, в том числе танки Т-72Б, артиллерийские орудия, Ми-8АМТШ, три боевых корабля ТОФ.

Ранее Nation News сообщало, что в Подмосковье пройдут учения по подготовке авиации к паводкам.