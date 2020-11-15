«Демонстрировать высокую боеспособность»: какие задачи стоят сегодня перед Каспийской флотилией ВМФ России

15 ноября Каспийская флотилия (КФл) ВМФ России отмечает 298 лет со дня основания. В последние годы в подразделениях флотилии проводится серьёзная модернизация инфраструктуры и мощностей — возводятся причалы и гидротехнические сооружения, кроме того, был построен новейший учебно-тренировочный комплекс для подготовки морского спецназа. Обновляется и корабельно-катерный состав КФл. По данным Минобороны, на сегодняшний день она на 80% оснащена современными боевыми кораблями. По словам экспертов, стратегическое значение Каспийского региона возросло, а вместе с ним — и важность задач, которые возложены на эту компоненту Южного военного округа.

Краснознамённая Каспийская флотилия Южного военного округа 15 ноября отмечает 298 лет со дня своего образования.

Как сообщается на сайте Минобороны РФ, «в настоящее время Каспийская флотилия является полноценным ударным соединением Военно-морского флота России».

«В рамках новых геополитических условий роль и значение Каспийской флотилии возрастает. Главными задачами являются обеспечение национально-государственных интересов России в регионе, противодействие терроризму», — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что деятельность Каспийской флотилии также направлена на укрепление боевого содружества и дипломатических отношений между прикаспийскими государствами — помимо России, выход к Каспийскому морю имеют Иран, Туркмения, Азербайджан, Казахстан.

«Отряды кораблей КФл неоднократно посещали порты прикаспийских государств и участвовали в совместных учениях с ВМС стран Каспия», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Малые ракетные корабли проекта 21623 «Великий Устюг» (слева) и «Углич» на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы

РИА Новости

© Евгений Одиноков

В соответствии «с реализацией указаний Верховного главнокомандующего ВС РФ к лету 2020 года был завершён процесс последовательного перевода из Астраханской области в пункты основного базирования на территории Республики Дагестан командования, штаба и управления флотилии, её корабельных сил и береговых частей», отмечается в материале МО.

Кроме того, «большой объём работ выполнен по возведению причалов и гидротехнических сооружений» для размещения корабельно-катерного и судового состава.

«В Каспийске на территории военного городка возведён также новейший учебно-тренировочный комплекс (УТК) для подготовки личного состава отряда специального назначения по борьбе с ПДСС (противодиверсионные силы и средства. — RT)», — сообщается на сайте МО РФ.

В Минобороны подчёркивают, что в новом пункте базирования большое внимание уделяется возведению «объектов социального назначения, благоустройству и расширению инфраструктуры военного городка в Каспийске, культурно-досугового центра и нового жилищно-казарменного фонда — общежития для одного из батальонов морской пехоты».

Стоит отметить, что военнослужащие КФл регулярно принимают участие в манёврах. Одними из последних в этом году было стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020».

«Задачи, направленные на обеспечение безопасности в Юго-Западном регионе России, были успешно отработаны флотилией совместно с группировкой войск в ходе стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020», — подчёркивается в документе оборонного ведомства.

Вооружение Каспийской флотилии

В 2017 году на базе отряда противодиверсионных сил и средств Каспийской флотилии начал создаваться новый отряд спецназначения. Подразделение получило на вооружение скоростные патрульные катера «Раптор». Машины способны транспортировать до 20 десантников и развивать скорость 28 узлов (около 52 км/ч) при высоте волны 2,5 м.

Осенью 2019 года на базе Каспийской флотилии был введён в строй новейший учебно-тренировочный комплекс для подготовки морского спецназа. На его территории расположены учебные классы, тренажёры, а также бассейн для подводного дайвинга и стрельбы.

Малый ракетный корабль «Град Свияжск» во время учений «Центр-2015» в Каспийском море

РИА Новости

© Минобороны России

«Он представляет собой цельнометаллическую чашу глубиной 10 м, приспособленную для выполнения стрельб из специального оружия и отработки элементов подводного рукопашного боя в условиях, максимально приближенных к боевым. Это настоящий полигон для отработки боевых упражнений в условиях подводной среды с возможностью создания самой разнообразной мишенной обстановки», — пишет газета «Красная звезда».

Морские спецназовцы при выполнении подводных упражнений используют новейшие водолазные комплекты с замкнутой системой дыхания, специальные бронежилеты и оружие для подводной стрельбы: пистолет СПП-1 и автомат АПС-55, с помощью которых на большой глубине возможно поражение целей на дистанции до 10 м.

Также по теме «Проецировать силу на дальних рубежах»: как корвет «Гремящий» увеличит боевые возможности ВМФ России Военно-морской флот России должен получить многоцелевой корвет проекта 20385 «Гремящий» в первом полугодии 2020 года. Об этом сообщают...

В последние годы обновился и состав Каспийской флотилии — в неё было принято не менее 18 новых кораблей и вспомогательных судов. Среди них три малых ракетных корабля проекта 21631 — «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг». На каждом из них установлены ракетные комплексы «Калибр». Кроме того, были введены в строй и переданы флотилии два десантных катера проекта 11770 (шифр «Серна»).

В 2017 году в состав КФл вошли два новых рейдовых буксира: «РБ-410» и «РБ-937». Кроме того, на вооружении Каспийской флотилии стоят два сторожевых ракетных корабля проекта 11661К «Гепард»: «Татарстан» (флагман) и «Дагестан».

Помимо них на боевом дежурстве флотилии находятся четыре малых артиллерийских корабля: три корабля проекта 21630 — «Астрахань», «Волгодонск», «Махачкала» и один корабль проекта 12411 (МАК-160). В состав КФл также входят ракетные, артиллерийские и десантные катера, базовые и рейдовые тральщики, гидрографические и спасательные суда.

«Корабельно-катерный состав Каспийской флотилии сегодня на 80% оснащён новейшими боевыми кораблями. Основу ударных сил КФл сегодня составляют новейшие боевые единицы — носители высокоточных ракетных комплексов «Калибр-НК», а также артиллерийские малые корабли проекта 21630, построенные по технологии «стелс», — отмечают в Минобороны.

Кроме того, в составе береговых подразделений Каспийской флотилии находится дивизион береговых ракетных комплексов «Бал». Он предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз и других береговых объектов, а также инфраструктуры побережья.

Пусковая установка комплекса «Бал» во время учений по обороне морского побережья в рамках боевой подготовки соединений и воинских частей Южного военного округа на полигоне «Железный Рог» в Краснодарском крае

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Комплекс способен уничтожать корабли разных классов на дальности до 260 км при использовании ракет Х-35У.

«Поддержание стабильности в регионе»

По словам экспертов, стратегическое значение Каспийского региона для России в последние годы возросло.

«Относительно недалеко там находится Карабах. Не совсем корректные действия предпринимает Турция, которая хочет получить выход к Каспийскому мирю и закрепиться там в районе нефтепромыслов. Кроме того, этот район важен, так как мы активно сотрудничаем с Ираном. Существует проект по созданию транспортного коридора из России через Каспийское море в Иран и далее в Аравийское море», — рассказал в интервью RT военный эксперт Юрий Кнутов.

В этих условиях, отмечает политолог, КФл играет важную роль в «поддержании стабильности в регионе».

«Флотилия принимает участие в антитеррористических операциях, занимается защитой государственных интересов в зоне нефтяных месторождений, а также охраной торговых путей», — пояснил Кнутов.

По словам основателя портала Military Russia Дмитрия Корнева, Каспийское море — «защищённый плацдарм для расположения кораблей с крылатыми ракетами, которые могут наносить удары как по морским, так и по наземным целям».

При этом он напомнил, что КФл может быть использована не только для операций в акватории Каспийского моря.

«Современные корабли, которые входят в состав Каспийской флотилии, оснащены ракетным комплексом «Калибр-НК». Базируясь на Каспии, они могут поражать объекты на удалённости около 2,5 тыс. км, что позволяет из акватории Каспийского моря держать под контролем Ближний Восток, а также частично Среднюю Азию», — рассказал Корнев RT.

Напомним, что корабли Каспийской флотилии участвовали в боевой операции в Сирии. В октябре 2015 года Россия нанесла ракетные удары по боевикам в САР именно из акватории Каспийского моря. Всего по позициям террористов было выпущено 26 крылатых ракет «Калибр» морского базирования.

По словам Кнутова, в последние годы Каспийскую флотилию стали активно оснащать современным вооружением.

«У них появились малые ракетные катера, вооружённые «Калибрами», которые продемонстрировали свои возможности при уничтожении террористических группировок на территории Сирии. Принимаются на вооружение и другие корабли, модернизируется инфраструктура, проводятся регулярные учения. Всё делается для того, чтобы Каспийская флотилия демонстрировала высокую боеспособность», — заключил Кнутов.