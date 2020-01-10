Корабли и суда Каспийской флотилии начали учения

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Более 30 кораблей и судов Каспийской флотилии начали подготовку к выходу в море в новом учебном году в Астраханской области и Республике Дагестан, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Корабли и суда Каспийской флотилии начали учения
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«На территории пунктов базирования корабельных соединений КФл экипажи кораблей, катеров и судов обеспечения приступили к сдаче элементов курсовой задачи К-1 — ряда заданий по жизнедеятельности и функционированию корабля в самостоятельном одиночном плавании в открытом море», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что военнослужащие отработают задачи по приготовлению кораблей к бою, противовоздушной и противодиверсионной обороне при стоянке в пункте базирования, а также задачи ежедневной организации службы, быта и отдыха экипажей, нормативов по обслуживанию вооружения и механизмов кораблей и подготовке к пополнению боезапаса в море и в пунктах базирования.

Ранее РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ЧФ сообщало, что на Черноморском флоте прошли учения по обезвреживанию подводных диверсантов условного противника.

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