«Главная военная сила в регионе»: какими боевыми возможностями обладает Каспийская флотилия

Боевые корабли Каспийской флотилии провели электронные пуски крылатых ракет «Калибр» и стрельбы из новой артиллерийской установки А-190 «Универсал» в ходе тактического учения, сообщает Минобороны РФ. В рамках манёвров были уничтожены надводные, подводные и воздушные средства условного противника. В составе ударной группы три корабля, оснащённых ракетными комплексами «Калибр»: сторожевой корабль «Дагестан», а также малые ракетные корабли «Углич» и «Град Свияжск». В последние годы Минобороны РФ активно укрепляет прикаспийское направление, усиливая корабельный состав и морскую пехоту, отмечают эксперты. По их мнению, Каспийская флотилия — главная военная сила в регионе и резерв Черноморского флота.

Ударная группа Каспийской флотилии (КФл) провела электронные пуски крылатых ракет «Калибр» в рамках зачётного тактического учения по итогам подготовки в зимний период. Главная задача экипажей кораблей заключалась в отработке комплексной обороны. В ходе манёвров были уничтожены надводные силы противника, поражены мины, авиационные бомбы и условные диверсанты. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Южного военного округа.

В состав ударной группы вошли сторожевой корабль (СКР) проекта 11661К «Дагестан» и малые ракетные корабли (МРК) проекта 21631 (шифр «Буян-М») «Град Свияжск» и «Углич». Все поставленные перед моряками задачи были успешно выполнены.

Командир «Углича» — капитан второго ранга Михаил Степанов — рассказал журналистам, что его корабль уничтожил цели из штатного вооружения. В частности, экипаж использовал 14,5-мм морскую тумбовую пулемётную установку, 100-мм артиллерийское орудие А-190 «Универсал», двухавтоматную 30-мм артустановку АК-630М-2 «Дуэт», противодиверсионный гранатомёт ДП-64 и комплекс «Калибр-НК».

Флагманский корабль Каспийской флотилии «Дагестан» (справа) и ракетный корабль «Татарстан»

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© Руслан Алибеков

Особенностью учения КФл стало применение артустановки А-190-01 разработки ЦНИИ «Буревестник» (Нижний Новгород). Пушка отличается от предыдущего образца необитаемой башней, выполненной по технологии «стелс». Процессом стрельбы управляет автоматика. Скорострельность орудия составляет 80 выстрелов в минуту, дальность — 20 км. Как сообщил Степанов, на текущий момент «Универсал» ещё не принят на вооружение ВМФ и проходит этап испытаний.

Каспийский «Калибр»

Каспийская флотилия — морская компонента Южного военного округа. В боевой состав этого оперативного объединения входят порядка 30 кораблей и катеров. За последние годы КФл пополнилась 18 новыми судами. Основу ударной мощи составляют СКР проекта 11661К «Татарстан» и «Дагестан», МРК проектов 21630 и 21631 «Астрахань», «Волгодонск», «Махачкала» и «Углич».

Главным оружием КФл является «Калибр-НК», разработанный в стенах ОКБ «Новатор» (Екатеринбург). С его появлением на боевых кораблях флотилия обрела оперативно-стратегические возможности. Как пояснил в беседе с журналистами Михаил Степанов, ракетный комплекс превосходит по основным тактико-техническим характеристикам западные образцы.

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© Евгений Одиноков

«Основная задача корабля («Углича») — уничтожение критически важных объектов противника. Она выполняется с помощью ракетного комплекса «Калибр», который способен поражать морские и береговые цели. По дальности комплекс заметно превосходит зарубежные аналоги. Это позволяет создавать зону беспрепятственного слежения за кораблями противника», — пояснил капитан Степанов.

Максимальная дальность полёта «Калибров» составляет более 1,5 тыс. км. В боевых условиях они впервые были использованы 7 октября 2015 года в ходе сирийской операции. Ударная группа КФл в составе «Дагестана», «Града Свияжска», «Углича» и «Великого Устюга» тогда выполнили 26 пусков. Ракеты пролетели над территориями Ирана и Ирака, успешно уничтожив 11 объектов «Исламского государства»* в Сирии.

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Целеуказание осуществляли Воздушно-космические силы РФ. Высокая точность была достигнута при помощи спутниковой системы глобального позиционирования ГЛОНАСС. Это событие стало одним из самых ярких эпизодов сирийской операции. По мнению экспертов, Россия продемонстрировала всему миру способность осуществлять сдерживание противника с помощью неядерного оружия.

В каюте Степанова висит фотография пуска «Калибров» 7 октября 2015 года с кусочком композитной крышки от ракеты. По словам капитана второго ранга, этот день является особенным для экипажа «Углича».

«Мы очень переживали, когда проводили подготовку к первому боевому применению «Калибров». Это была огромная ответственность для нас. В то же время мы испытывали чувство гордости, что именно нам поручили такую задачу.

Первый пуск «Калибров» для нас — это такой же по значимости праздник, как и день поднятия Андреевского флага над нашим кораблём», — отметил Степанов.

Комплекс «Калибр-НК» компактно размещается под палубой корабля. Стрельба производится из универсальной вертикальной пусковой установки. Ракета отличается высокой степенью автономности и способна осуществлять полёт по сложным траекториям, обходя районы ПВО противника. Также к её преимуществам относят скромные массогабаритные характеристики, малую высоту полёта (5-15 м) и низкую радиолокационную заметность.

«Калибры» могут стоять на вооружении кораблей разного водоизмещения — от МРК до фрегатов. Боекомплект МРК, а также СКР проекта 11661К составляет 8 ракет, фрегатов проекта 22350 — 32 единицы.

Курс на усиление

В последние годы Минобороны РФ укрепляет прикаспийское направление. Непосредственных военных угроз на Каспии для России нет, заявил в беседе с RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Тем не менее, как считает эксперт, КФл должна обеспечивать роль главной военной силы в регионе.

Также, как сообщил Леонков, Каспийская флотилия фактически выполняет функцию резерва Черноморского флота и используется для обеспечения постоянного боевого дежурства в акватории Средиземного моря.

Например, в июне 2018 года «Град Свияжск» и «Великий Устюг» совершили переход по Волго-Донскому каналу в Азовское море. Корабли миновали Керченский пролив, Босфор и Дарданеллы, чтобы принять участие в учениях у берегов Сирии.

О растущем значении Каспийской флотилии свидетельствуют планы Минобороны РФ по обустройству военно-морской базы в Дагестане. До 2020 года в Каспийске и Махачкале появится вся необходимая инфраструктура для стоянки и ремонта кораблей. Кроме того, будет полностью модернизирован учебно-подготовительный комплекс.

Прикрытие Каспийской флотилии с воздуха осуществляют подразделения ПВО, а также оперативная группа боевых самолётов, размещённая на аэродроме Уйташ (Махачкала). Она состоит из двух истребителей Су-27СМ3. Машины сопровождают корабли КФл, участвуют в военно-морских учениях и осуществляют перехват нарушителей госграницы.

Отдельное внимание Минобороны РФ уделяет усилению боевых возможностей морской пехоты Каспийский флотилии. Так, осенью прошлого года было завершено создание 177-го полка чёрных беретов (на базе 414-го и 727-го батальонов).

«На сегодняшний день новое формирование полностью укомплектовано личным составом и современными образцами вооружения и военной техники. Для военнослужащих создана вся необходимая социальная инфраструктура и учебно-тренировочная база с современным оборудованием и новейшими техническими средствами обучения», — сообщало Минобороны в ноябре 2018 года.

24 апреля 2019 года на полигоне «Скорпион» (Каспийск) прошли крупные учения 177-го полка.

globallookpress.com

© Pravda Komsomolskaya/Russian Look

В них приняли участие 339 человек и 93 единицы военной техники (БТР-82А, миномёты 2С12 «Сани»). Согласно сценарию, в задачи тактической группы морской пехоты входил захват участка побережья, занятого условным противником.

Как пояснил журналистам командир 177-го полка полковник Павел Зеленский, в манёврах делался акцент на проверку способности командиров принимать своевременные решения в нестандартных ситуациях. В итоге подразделение, которое вело оборону, получило оценку «отлично», а группа десанта — «хорошо».

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Весь личный состав 177-го полка укомплектован контрактниками. Большая часть морских пехотинцев — жители Республики Дагестан. Конкурс по отбору в ряды чёрных беретов очень строгий. По словам офицеров морской пехоты, военнослужащих отличает высокая мотивация и отличная воинская дисциплина.

Как отметил в беседе с RT военный эксперт полковник запаса Михаил Ходарёнок, морская пехота — неотъемлемая часть Каспийский флотилии. По его мнению, решение Минобороны о создании 177-го полка было связано с усилением боевых возможностей КФл. Как заявил эксперт, полк является более «гибким» и мощным формированием, чем батальон.

«Морская пехота требуется для обеспечения дальних походов морских кораблей и для решения внезапно возникающих задач, а никто не знает, какими они могут быть, их иногда очень трудно спрогнозировать. Поэтому наличие морской пехоты в составе Каспийской флотилии в виде полка полностью оправдано. В полку более удобно и комфортно организовывать процессы боевой подготовки и жизнеобеспечения», — подытожил Ходарёнок.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.