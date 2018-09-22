СМИ: Российский флот будет в полной боевой готовности к 2024 году
- РИА Новости
Телеканал CNBC прогнозирует готовность российского флота к войне к 2024 году.
«Новый российский атомный подводный флот, способный запускать Межконтинентальную баллистическую ракету, вооружённый гиперзвуковым оружием, будет готов к войне к 2024 году», — говорится в сообщении.
Телеканал утверждает, что в целях ускорения этого процесса Москва сократила финансирование других программ военной модернизации.
Ранее стало известно, что в акватории Каспийского моря в рамках проверки боеготовности ударная группа кораблей Каспийской флотилии провела боевые стрельбы.