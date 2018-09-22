СМИ: Российский флот будет в полной боевой готовности к 2024 году

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Телеканал CNBC прогнозирует готовность российского флота к войне к 2024 году.
СМИ: Российский флот будет в полной боевой готовности к 2024 году
  • РИА Новости

Телеканал CNBC прогнозирует готовность российского флота к войне к 2024 году.

«Новый российский атомный подводный флот, способный запускать Межконтинентальную баллистическую ракету, вооружённый гиперзвуковым оружием, будет готов к войне к 2024 году», — говорится в сообщении.

Телеканал утверждает, что в целях ускорения этого процесса Москва сократила финансирование других программ военной модернизации.

Ранее стало известно, что в акватории Каспийского моря в рамках проверки боеготовности ударная группа кораблей Каспийской флотилии провела боевые стрельбы.

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