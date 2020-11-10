«Жизненно важная задача»: как в России создают спасательные глубоководные аппараты для Арктики

Российский флот может в будущем получить глубоководные спасательные аппараты нового поколения. Об этом рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов. На данный момент продолжается модернизация аппаратов проекта 1855 «Приз» и 18270 «Бестер». С использованием таких машин спасательные операции станут эффективнее — к примеру, появится возможность стыковки с затонувшей подлодкой, лежащей с креном до 45 градусов. Модернизация также позволит применять оборудование в Арктике, которая, по словам экспертов, превращается в поле для международного соперничества.

В ближайшей перспективе отечественный флот может получить спасательные глубоководные аппараты нового поколения. Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания в Адмиралтействе, где рассматривался ряд вопросов дальнейшей реализации Концепции поисково-спасательного обеспечения ВМФ. По его словам, работы над созданием новых аппаратов ведутся сейчас в оборонном ведомстве. Характеристики машин позволят использовать их в Арктике, они смогут встать на баланс как Северного, так и Тихоокеанского флотов.

Кроме того, в соответствии с концепцией поисково-спасательного обеспечения ВМФ сейчас продолжается модернизация глубоководных аппаратов типа «Приз» и «Бестер», добавил главком ВМФ.

«На флоте в настоящее время выполняется программа ремонта, модернизации, сервисного обслуживания стоящих на вооружении флотов ВМФ России спасательных глубоководных аппаратов. ... Программа рассчитана на период более 10 лет и предусматривает, наряду с модернизацией и ремонтом, и работу по созданию следующего поколения спасательных глубоководных аппаратов», — сообщил адмирал Николай Евменов.

Обновление техники проводится с прицелом на использование оборудования в арктических условиях. В частности, на Канонерском судостроительном заводе в 2021 году будет завершена модернизация спасательного глубоководного аппарата АС-36 «Бестер». Машина будет обладать характеристиками, позволяющими использовать её в условиях Заполярья.

Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов

РИА Новости

© Михаил Голенков

«Это немаловажно для Северного флота, силы которого активно действуют в Арктике», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Новые характеристики аппарата АС-36 «Бестер» позволят повысить эффективность операций по спасению экипажей аварийных субмарин. Спасательный аппарат получит новые системы позиционирования, гидроакустического поиска и телевизионного контроля. Улучшены будут и системы жизнеобеспечения.

Ранее адмирал Николай Евменов сообщал, что за последнее время модернизацию прошли уже шесть спасательных аппаратов.

Экипажи спасательных глубоководных аппаратов регулярно принимают участие в морских учениях. Каждый из флотов ВМФ ежегодно отрабатывает сценарий оказания помощи потерпевшей крушение подлодке. Учения максимально приближены к реальной обстановке.

«Серьёзная техника»

Обитаемый спасательный глубоководный аппарат проекта 18270 «Бестер» находится на балансе ВМФ России с начала 1990-х годов. Он предназначен для спасательных работ на глубине до 800 м и может принять на борт до 18 человек. Экипаж спасательного аппарата состоит из трёх человек.

Также в составе ВМФ эксплуатируются спасательные аппараты АС-34 проекта 1855 «Приз», предназначенные для работы на глубине до 1000 м.

В 2013 году стало известно о разработке нового спасательного аппарата «Бестер-1» проекта 18271. Новая машина получила более мощные гребные винты и рулевое управление, а также новую систему управления, посадки и крепления к аварийной подводной лодке. Самым важным усовершенствованием конструкторы назвали новую камеру присоса к субмарине, через которую можно спасти людей даже при крене подлодки до 45 градусов.

Ранее спасательные аппараты могли эвакуировать экипаж терпящей бедствие подлодки, только если крен корабля не превышал 15 градусов. Об этом ранее рассказал журналистам генеральный директор ОАО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.

Спасательный глубоководный аппарат АС-40 «Бестер-1»

РИА Новости

© Виталий Аньков

Кроме того, новый спасательный аппарат оснащён системой поточной вентиляции, которая позволяет начать декомпрессию спасаемых моряков уже во время всплытия.

Церемония передачи аппарата АС-40 «Бестер-1» ВМФ состоялась в феврале 2016 года, машина была разработана специалистами ОАО «Центральное конструкторское бюро «Лазурит».

По мнению экспертов, проводя модернизацию спасательной техники, конструкторы постарались учесть трагический опыт предыдущих лет — гибель подлодки «Курск», пожар на исследовательском аппарате ВМФ в Баренцевом море, крушение субмарины К-278 «Комсомолец» в Норвежском море.

Что же касается спасательного аппарата нового поколения, создание которого анонсировал главком ВМФ России, эксперты полагают, что подробности того, как будет выглядеть машина, станут известны лишь после завершения проектирования.

«Глубоководные аппараты могут решать разные задачи, поэтому их разработка осуществляется в закрытом режиме», — пояснил в беседе с RT доктор военных наук капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков.

В то же время эксперт высоко оценил возможности уже эксплуатирующегося аппарата АС-36 «Бестер».

«Этот аппарат позволяет, к примеру, с высокой точностью определять местоположение подводной лодки в зонах, свободных от льда, или вблизи баз», — отметил специалист.

Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А — «Борей-А»

РИА Новости

© Павел Львов

Похожего мнения придерживается и военный эксперт Виктор Литовкин.

«Аппарат АС-36 «Бестер» ранее зарекомендовал себя хорошо. Для Арктики его нужно будет приспособить, поскольку там условия совершенно иные. Аппарат будет применяться подо льдами, куда нельзя протянуть каналы связи с судном-носителем. Кроме того, льдины могут повредить аппаратуру», — пояснил эксперт в комментарии RT.

По словам Виктора Литовкина, на спасательные глубоководные аппараты возлагается особая миссия.

«Это очень серьёзная техника, от которой может зависеть жизнь моряков. И операции приходится проводить во враждебной для человека среде. Особенно если речь идёт об Арктике. Вопрос качества в этом случае стоит очень остро», — подчеркнул эксперт.

Арктические позиции

Конкуренция ведущих мировых держав за Арктику заметно обострилась в последние годы, отмечают специалисты. И Россия сосредоточила серьёзные усилия для укрепления своих позиций в регионе. В первую очередь речь идёт о создании оборудования и техники, способной эффективно действовать в суровых климатических условиях Крайнего Севера.

По состоянию на начало 2020 года доля современного вооружения в арсенале Северного флота составляла порядка 70%. За последние годы флот был оснащён разнообразными новыми РЛС и ЗРК, включая С-400 «Триумф», «Тор-М2ДТ», С-300, «Панцирь-С1».

Ледовая проводка отряда боевых кораблей Северного флота во главе с БПК «Вице-адмирал Кулаков» в Северном Ледовитом океане

globallookpress.com

© Минобороны России

Также происходит пополнение корабельной группировки Северного флота. Так, в этом году флот получил новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Князь Владимир» проекта 955А «Борей-А».

В июле 2020 года на Выборгском судостроительном заводе (ВСЗ) состоялась церемония закладки киля патрульного корабля ледового класса «Пурга» проекта 23550 для пограничной службы ФСБ России. Корабль будет построен к 2024 году.

Также по теме «Парировать любые провокации»: как Северный флот обеспечивает защиту арктических рубежей России 1 июня в России отмечается день Северного флота (СФ) — самого крупного оперативно-стратегического объединения ВМФ. На его вооружении...

Как заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин», Россия занимает лидирующие позиции в изучении Арктики. Однако это положение необходимо «постоянно подтверждать», добавил он.

«Наращивать наши позиции, укреплять и обновлять флот, внедрять новые передовые технологии строительства ледоколов и других судов ледового класса», — пояснил Путин.

Как отмечают эксперты, Арктика — чувствительный для нашей страны регион, поскольку он лежит ближе всего к российским гарнизонам ракетных войск стратегического назначения, которые расположены за Уралом. Такого мнения придерживается Виктор Литовкин.

«К тому же РФ надо охранять Северный морской путь, обеспечивать его навигационной и другой аппаратурой, защищать его от непрошеных гостей. Спасательные суда крайне нужны ВМФ России в Заполярье», — считает эксперт.

Эту точку зрения разделяет и Константин Сивков.