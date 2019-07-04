«Пожар в аккумуляторном отсеке»: Шойгу рассказал о причинах трагедии на глубоководном аппарате ВМФ

Возгорание в аккумуляторном отсеке и последующее распространение огня стали основной причиной трагедии, унёсшей жизни 14 моряков в Баренцевом море. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал в ходе встречи с Владимиром Путиным. По словам министра, ядерная энергетическая установка на аппарате полностью изолированна. Также Шойгу отметил, что ведомство оказывает поддержку семьям погибших военнослужащих.

Основная причина ЧП на глубоководном аппарате в Баренцевом море — пожар в аккумуляторном отсеке. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с Владимиром Путиным.

Президент встретился с министром, перед тем как отправиться с Италию с официальным визитом.

«Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», — ответил Шойгу на вопрос Путина о ходе расследования в Североморске.

По словам министра, ядерная энергетическая установка на аппарате полностью изолированна и безлюдна.

«Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии. Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата», — уточнил Шойгу.

Также он рассказал, что ведомство поддерживает семьи погибших офицеров. По его словам, с каждой семьёй работают в индивидуальном порядке.

«В соответствии с вашим поручением, естественно, будет оказана вся необходимая помощь, какая у нас положена: с одной стороны, по всем нашим положениям и законам, с другой стороны, по нашему долгу перед погибшими моряками», — сказал министр.

Он добавил, что речь идёт об обеспечении детям погибших достойного образования (если они ещё учатся) и проживания. Семьи с несовершеннолетними детьми будут обеспечены денежным довольствием, которое получали их кормильцы при жизни, сказал министр.

Трагедия в Баренцевом море

Трагедия на исследовательском аппарате ВМФ произошла 1 июля. В результате пожара погибли 14 офицеров-подводников, они отравились продуктами горения. В Минобороны сообщили, что моряки ценой своей жизни потушили возгорание и спасли остальной экипаж и гражданского специалиста.

Авария произошла в территориальных водах России, в Баренцевом море во время батиметрических измерений, то есть исследования морского дна. После происшествия аппарат доставили на базу ВМФ в Североморске.

Следственный комитет начал доследственную проверку инцидента. В Кремле отметили, что часть информации о случившемся относится к государственной тайне и не может быть раскрыта.

«Эта гостайна соблюдается в интересах государства и в интересах государственной безопасности. Поэтому это абсолютно нормальная практика — когда такая информация никак не раскрывается», — уточнил позицию Кремля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Имена погибших

Позднее Минобороны опубликовало имена погибших.

«Моряки-подводники экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Военно-морского флота России были истинными патриотами, высочайшими профессионалами, неоднократно удостоенными государственных наград за исполнение воинского долга и задач вышестоящего командования», — говорится в опубликованном ведомством материале.

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Среди погибших семь капитанов 1-го ранга: герои России Денис Долонский и Николай Филин, а также Владимир Абанкин, Андрей Воскресенский, Константин Иванов, Денис Опарин и Константин Сомов. Трое из погибших моряков были капитанами 2-го ранга: Александр Авдонин, Сергей Данильченко и Дмитрий Соловьёв. Ещё двое, Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, имели звания капитанов 3-го ранга.

В списке погибших также числятся подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.

В оборонном ведомстве отметили, что все погибшие моряки неоднократно участвовали в подводных операциях, отправлялись в экспедиции по изучению Арктики и погружались на максимально допустимую глубину.

Шойгу отметил, что эти офицеры были высококлассными специалистами, они изучали гидросферу Земли. Все погибшие будут посмертно представлены к государственным наградам, а их семьи получат помощь и поддержку от Минобороны.

В четверг, 4 июля, в Морском соборе святителя Николая Чудотворца в Кронштадте состоялась панихида по погибшим морякам.

Как сообщает РИА Новости, в ней приняли участие представители военного духовенства Русской православной церкви со всей страны, которые собрались в Кронштадте по случаю десятилетия восстановления института военного духовенства, а также моряки Кронштадтского военного гарнизона.

По сообщению Мурманской митрополии, панихиды по трагически погибшим морякам также пройдут во всех храмах епархии.