Полвека на разгадку: что могло послужить причиной гибели подлодок Франции и Израиля 50 лет назад в Средиземном море

Прошло полвека с тех пор, как в Средиземном море при невыясненных обстоятельствах затонули израильская подводная лодка Dakar и французская субмарина Minerve. Эти катастрофы стали одними из самых загадочных в истории мирового подводного флота. За годы поиска истины эксперты и журналисты изучили множество версий этих трагедий — от действий советского ВМФ до вмешательства НЛО. RT разбирался, что известно о таинственном происшествии сегодня.

Исчезли с радаров

На протяжении полувека остаются невыясненными причины гибели двух подводных лодок в Средиземном море. 26 января 1968 года с радаров исчезла израильская дизель-электрическая субмарина INS Dakar, а 27 января аналогичная судьба постигла французскую S647 Minerve.

INS Dakar — бывшая британская подлодка HMS Totem класса «Тритон», спущенная на воду в 1943 году. В 1965 году в рамках программы усиления флота Израиль решил купить у Соединённого Королевства несколько подержанных субмарин.

9 января 1968 года Dakar без вооружения отправилась из Портсмута в Хайфу. Прибытие было запланировано на 29 января, однако израильская субмарина быстро прошла мимо острова Крит, и 25 января капитан Dakar Яков Ранаан сообщил командованию, что лодка прибудет в Хайфу на день раньше.

Ко встречи подлодки было уже всё готово, когда она вдруг пропала с радаров примерно в 200 милях к юго-западу от Кипра. На борту находилось 69 членов экипажа. ВМС Израиля, США и Великобритании начали поисково-спасательную операцию, но 31 января были вынуждены её приостановить.

Впоследствии израильские ВМС искали подлодку на протяжении 30 лет. Найти Dakar на дне Средиземного моря удалось лишь благодаря американской компании «Неотикус», которая получила известность после обнаружения «Титаника».

Подлодка была найдена на глубине 3 тыс. метров между Критом и Кипром 29 мая 1999 года. Субмарину обследовали с помощью специальных глубоководных аппаратов. В итоге было решено поднять на поверхность рубку. После реконструкции её установили как памятник в военно-морском музее Хайфы. Ещё один мемориал был открыт в Иерусалиме.

Мемориал, посвящённый катастрофе Dakar, в Иерусалиме

Reuters

© Baz Ratner

При не менее загадочных обстоятельствах день спустя после гибели INS Dakar исчезла французская дизель-электрическая субмарина S647 Minerve типа Daphne. Она пропала во время учений в Средиземном море неподалёку от берегов Тулона с 52 членами экипажа на борту.

В момент последнего выхода на связь подлодка находилась на глубине всего 15 метров, командир субмарины передал информацию самолёту морской авиации о погружении в связи с тем, что судно на протяжении 10 минут преследовал неустановленный объект. Субмарина погрузилась на 50 метров и после этого не выходила на связь.

Несмотря на то, что местонахождения Minerve было известно, скорые поиски не увенчались успехом. На сегодняшний день субмарина так и не обнаружена. Также ничего неизвестно и о таинственном объекте, который якобы преследовал подлодку.

Гриф секретности

В зарубежных СМИ можно найти ряд противоречивых версий трагедий, произошедших с Dakar и Minerve. Среди причин гибели субмарин называются потопление другим судном, технические неполадки, ошибки экипажа и даже НЛО.

Долгое время на Западе бытовала версия о том, что обе субмарины стали жертвами 5-й оперативной эскадры СССР, которая в конце января 1968 года проводила учения в Средиземном море. Израильская и французская подлодки якобы могли быть протаранены советскими субмаринами или поражены торпедами.

Также по теме СМИ: Британская подлодка столкнулась со льдиной при слежке за российскими кораблями Атомная подводная лодка ВМС Великобритании HMS Talent получила повреждения на полмиллиона фунтов стерлингов, столкнувшись с дрейфующей...

Такая трактовка событий (наряду с другими) упоминалась 1 марта 1968 года в секретном докладе ВМФ Израиля, предназначенном для информирования министра обороны Моше Даяна. Однако результаты исследования обломков Dakar в 1999 году позволили исключить вероятность столкновения или поражения.

Тель-Авив по-прежнему держит в секрете итоги расследования причин гибели подлодки. В 2015 году Минобороны Израиля сообщило родственникам подводников, что из-за некой внутренней технической неисправности экипаж потерял возможность управлять подлодкой, и поэтому она затонула.

Некоторые журналисты вспоминают рассказ рыбаков о том, что 25 января (по другой версии — 26 января) в акватории, где пропал Dakar, якобы наблюдался светящийся неопознанный объект овальной формы. Рыбацкое судно, которое их заметило, находилось примерно в 60 км от места гибели подлодки.

Сообщается, что таинственный объект проплыл у поверхности воды почти в 50 метрах от правого борта корабля, а затем поднялся в воздух и улетел в северо-восточном направлении. Рыбаки уведомили о происшествии службы, занимавшиеся поисково-спасательной операцией.

Подводная лодка Minerve ВМС Франции

AFP

По информации СМИ, этот эпизод, напоминающий разгулявшуюся фантазию рыбаков, зафиксирован в докладе британских ВМС, которые помогали искать Dakar. Объект был весьма больших размеров и передвигался бесшумно. «След пришельцев» порой усматривается и в исчезновении Minerve, которая пыталась скрыться от преследовавшего её неопознанного подводного объекта.

Примечательно, что рассказы о неких светящихся объектах, которые поднимаются из глубины моря в воздух, встречаются достаточно часто в фольклоре моряков и рыбаков. Столь фантастические версии невольно подкрепляются дефицитом официальной информации о трагедиях Dakar и Minerve. Так, на текущий момент французское Минобороны не сочло нужным опубликовать отчёт о расследовании. Правда, ожидается, что гриф секретности с документов может быть снят в 2018 году. Данные о катастрофе израильской подлодки рассекречены лишь частично.

Прозаические причины

В беседе с RT доктор военных наук, капитан 1-го ранга Константин Сивков отметил, что Средиземное море в годы холодной войны было полем для конкуренции СССР с НАТО и Израилем. Однако он сомневается в правдоподобности версии о намеренном уничтожении 5-й оперативной эскадрой Dakar и Minerve.

«Я не думаю, что трагедия обеих подлодок каким-либо образом связана и уж тем более, что ответственность за них несёт СССР. Этому просто нет никаких доказательств», — сказал Сивков.

Эксперт полагает, что Dakar, скорее всего, затонула из-за технической неисправности. По его словам, израильская подлодка была устаревшей, и сбой в режиме контроля погружения мог привести к тому, что субмарина стремительно ушла на глубину в 3 тыс. м.

«Minerve, наоборот, была относительно новой и технологически более совершенной. Тем не менее, к её катастрофе могли привести технические неполадки в сочетании с ошибками экипажа. Она затонула там, где глубина превышает 2 тыс. м. При этом предельная допустимая глубина погружения дизель-электрической подлодки составляет 300 м», — пояснил Сивков.

Остатки корпуса пропавшей подводной лодки Dakar ВМС Израиля

Reuters

Писатель-маринист, советский офицер-подводник Николай Черкашин также считает, что к трагедиям Dakar и Minerve привели вполне прозаические причины. В то же время он недоумевает, почему Тель-Авив и Париж до сих пор не предали огласке результаты проведённых расследований.

«Поведение властей Франции и Израиля сложно объяснить. Наверное, дело в том, что все державы, теряющие подлодки, стараются забыть о трагедиях, дистанцироваться от этих ЧП, так как они всегда негативно влияют на имидж флота», — сказал Черкашин.