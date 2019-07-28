«Флот сильной суверенной державы»: в Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морской парад России

В Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России. В нём приняли участие более 40 кораблей, 41 воздушное судно и свыше 4000 военнослужащих. Парад принимал президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Россия будет выстраивать уникальный по своим возможностям флот. «Наш Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, её национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору», — заявил президент.

В Санкт-Петербурге состоялся Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России. На боевом катере «Раптор» его принимал президент РФ Владимир Путин.

«Героизм моряков, талант флотоводцев и корабелов, дерзновенность учёных, смелость первооткрывателей принесли России великую морскую славу. Мы не только будем держать эту высоту. Мы будем идти дальше. Будем строить рассчитанный на длительную историческую перспективу уникальный по своим возможностям флот, флот сильной суверенной державы», — сказал глава государства.

По словам президента, только в 2019 году в строй войдут 15 новых военных кораблей и катеров. В России обновляются морская авиация и береговые войска, также совершенствуется инфраструктура баз ВМФ.

«Родина всегда помнила и будет помнить подвиги российских моряков», — подчеркнул Путин. Он привёл в пример подвиг 14 моряков-подводников, которые ценой своих жизней потушили пожар на глубоководном исследовательском аппарате ВМФ России 1 июля.

«При выполнении боевых задач моряки до конца стоят на боевой вахте, в минуты жёстких, жестоких испытаний готовы отдать жизнь за свой корабль, за свой народ и Отечество, как это всегда было на русском флоте», — подчеркнул президент.

Более 40 кораблей

В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге приняли участие десять парадных расчётов, более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, 41 воздушное судно и свыше 4000 человек личного состава.

Прошедшие по Неве корабли возглавила 54-пушечная парусная линейная «Полтава», воссозданная на исторической верфи. Это реплика одноимённого российского линейного корабля — первого представителя этого класса на отечественном флоте. «Полтава» была спущена на воду в 1712 году, а в её строительстве принимал личное участие Пётр I.

А на буксире десантного катера «Д-67» зрители могли увидеть и «дедушку русского флота» — ботик Петра I. Именно на кораблях этого типа государь осваивал морское дело.

Среди современных представителей российского флота можно было увидеть новейший фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Гремящий», способный нести крылатые ракеты «Калибр» и дизель-электрическую подлодку «Кронштадт», которые только недавно были спущены на воду и ещё проходят испытания.

Фрегат «Адмирал Касатонов» и корвет «Гремящий»

В параде приняли участие и малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов». Последний принимал участие в военной операции в Сирии — в августе 2016 года «Серпухов» совершил пуски крылатых ракет «Калибр» по позициям террористов в арабской республике.

«Мытищи» и «Серпухов»

Зрители также могли видеть морской тральщик «Иван Антонов», предназначенный для уничтожения вражеских мин. Он был введён в строй в январе этого года. У корабля уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика.

Часть кораблей приняла участие в параде в акватории Кронштадтского рейда. Среди них был ракетный крейсер «Маршал Устинов», атомный подводный крейсер «Смоленск», фрегат «Адмирал Горшков» и другие — всего 14 кораблей и две подводные лодки. Впервые в Главном параде приняли участие и представители иностранных государств — эскадренный миноносец Xi'an ВМС Китая и произведённый по контракту в России фрегат Tarkash ВМС Индии.

Над Невой прошла и воздушная часть парада. Морскую авиацию представляли в том числе самолёты-амфибии Бе-200, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, дальние противолодочные Ту-142, а также многоцелевые истребители Су-30СМ. Строй вертолётов возглавляли Ка-27, следом за которыми шли Ми-8, Ка-29, Ка-31р и другие.

Воздушная часть парада

По городу прошли парадные роты военнослужащих ВМФ, морской военной полиции, членов Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», воспитанников Нахимовского училища и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса.

Парады в других городах

Парады прошли не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах: Балтийске, Североморске, Севастополе, Владивостоке, Новороссийске, Астрахани и в сирийском Тартусе.

«В парадном строю были задействованы дизель-электрическая подводная лодка «Старый Оскол», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Пытливый», малые ракетные корабли «Великий Устюг» и «Углич», судно обеспечения плавучая судоремонтная мастерская, морской спасательный буксир, противодиверсионные и патрульные катера», — говорится в сообщении Минобороны про парад в Тартусе.

Парад в Тартусе

В Севастополе парад посетил председатель правительства России Дмитрий Медведев. Мероприятию был дан старт выстрелом из пушки, возраст которой насчитывает 200 лет.

Празднование дня ВМФ на Тихоокеанском флоте было посвящено 320-й годовщине Андреевского военно-морского флага.

«В морском параде и военно-спортивном празднике запланировано участие 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, 15 единиц военной техники береговых войск, 12 летательных аппаратов морской авиации и более 2000 военнослужащих Тихоокеанского флота», — информировала пресс-служба военно-морского соединения.

В параде во Владивостоке также приняли участие иностранные корабли — произведённый в России по контракту вьетнамский фрегат Quang Trung и десантный вертолётоносный корабль-док Davao del Sur Республики Филиппины.

По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, во всех парадах в общей сложности были задействованы свыше 150 кораблей, около 80 воздушных судов и более 15 000 человек личного состава.