Малые ракетные корабли «Серпухов» и «Мытищи» направились в Кронштадт для участия в форуме «Армия-2019»
- РИА Новости
Во время перехода экипажи выполнят ряд учебно-боевых задач по действиям личного состава по тревоге, борьбе за живучесть кораблей, связи и противовоздушной обороне, а также по совместному маневрированию.
Открытие форума в Кронштадте пройдёт 28 июня.
Ранее ФАН сообщало, что на форум «Армия-2019», который проходит на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигоне Алабино и аэродроме Кубинка, приехали делегации из 120 стран.