Малые ракетные корабли «Серпухов» и «Мытищи» направились в Кронштадт для участия в форуме «Армия-2019»

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Новейшие малые ракетные корабли «Серпухов» и «Мытищи» направились в Кронштадт для участия в мероприятиях международного военно-технического форума «Армия-2019», сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Малые ракетные корабли «Серпухов» и «Мытищи» направились в Кронштадт для участия в форуме «Армия-2019»
  • РИА Новости

Во время перехода экипажи выполнят ряд учебно-боевых задач по действиям личного состава по тревоге, борьбе за живучесть кораблей, связи и противовоздушной обороне, а также по совместному маневрированию.

Открытие форума в Кронштадте пройдёт 28 июня.

Ранее ФАН сообщало, что на форум «Армия-2019», который проходит на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигоне Алабино и аэродроме Кубинка, приехали делегации из 120 стран.

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