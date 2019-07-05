«За мужество и героизм»: Путин посмертно наградил погибших подводников
- Моряки у стелы Мурманска на аллее городов-героев в Севастополе
- © Василий Батанов
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации 14 офицеров-подводников, погибших в результате пожара на исследовательском глубоководном аппарате Военно-морского флота России.
Посмертно звёзды Героев России «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга» были присвоены капитанам 1 ранга Андрею Воскресенскому, Денису Опарину и Константину Сомову, а также капитану 2 ранга Дмитрию Соловьёву.
Ранее стало известно, что спасение гражданского специалиста, находившегося в научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям Соловьёва. Именно он эвакуировал гражданского представителя промышленности из охваченного огнём отсека, после чего задраил за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату и продолжил бороться за живучесть корабля вместе с остальным экипажем.
«Ценой своих жизней моряки-подводники ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат», — отмечали в оборонном ведомстве.
Также к госнаградам представлены капитаны первого ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, капитан второго ранга Александр Авдонин, капитаны третьего ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков. Их наградили посмертно Орденом Мужества «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что оборонное ведомство окажет всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших моряков. Как отмечали в Минобороны, все погибшие военнослужащие были высококлассными специалистами, которые изучали гидросферу земли. Они неоднократно отправлялись в экспедиции по изучению Арктики и погружались на максимально допустимую глубину.
«Моряки-подводники экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Военно-морского флота России были истинными патриотами, высочайшими профессионалами, неоднократно удостоенными государственных наград за исполнение воинского долга и задач вышестоящего командования», — говорится на сайте Минобороны.
Погибших моряков похоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Дата и время траурной церемонии пока неизвестна.
Трагедия в Баренцевом море
В понедельник, 1 июля, в российских территориальных водах Баренцева моря произошёл пожар на исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, экипаж которого проводил батиметрические измерения — исследования морского дна. 14 офицеров своими самоотверженными действиями сумели ликвидировать возгорание, благодаря чему спасли остальной экипаж и гражданского специалиста. Сами они погибли от отравления продуктами горения.
Друзья и знакомые погибших ранее рассказали RT, что моряки просто не могли поступить по-другому.
«Зная Диму, я думаю, что по-другому он бы не поступил. Я понимаю, что он поступил как профессионал в своём деле, но и, зная его человеческие качества, я думаю, что поступить по-другому он не смог бы», — сообщила бывшая одноклассница капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьёва.
Также были выполнены все необходимые мероприятия по защите ядерной энергетической установки аппарата.
После произошедшего ЧП исследовательский глубоководный аппарат был доставлен на военно-морскую базу Североморска.
Расследовать причины трагедии было поручено комиссии под руководством главнокомандующего Военно-Морским флотом Николая Евменова. При этом в Североморск по поручению Владимира Путина также прибыл министр обороны Сергей Шойгу. Он лично заслушал доклады об аварии, после чего вернулся в Москву для информирования главы государства о ходе расследования.
«Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», — сообщил президенту РФ глава Минобороны.
Помимо этого, доследственную проверку по факту гибели подводников организовал Следственный комитет.
«По факту гибели моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах проводится доследственная проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение», — поясняла официальный представитель СК Светлана Петренко.
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