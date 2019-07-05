Погибших на аппарате ВМФ подводников похоронят в Петербурге

Моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ в Баренцевом море, похоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге рядом с мемориалом экипажа подводной лодки «Курск».

«Решение по желанию родственников — все 14 погибших подводников будут похоронены на морском мемориале Серафимовского кладбища рядом с мемориалом погибших подводников «Курска», — приводит ТАСС слова руководителя Санкт-Петербургской общественной организации «Клуб моряков-подводников» Игоря Курдина.

Он отметил, что мемориал подводников будет установлен к годовщине гибели в 2020 году.

О дате и времени прощания с моряками он не сообщил.

1 июля на глубоководном аппарате ВМФ, работающем в российских территориальных водах, произошёл пожар.

В результате ЧП погибли 14 моряков-подводников.

Основной причиной инцидента считается пожар в аккумуляторном отсеке аппарата.