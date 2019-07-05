Погибших на аппарате ВМФ подводников похоронят в Петербурге
- РИА Новости
«Решение по желанию родственников — все 14 погибших подводников будут похоронены на морском мемориале Серафимовского кладбища рядом с мемориалом погибших подводников «Курска», — приводит ТАСС слова руководителя Санкт-Петербургской общественной организации «Клуб моряков-подводников» Игоря Курдина.
Он отметил, что мемориал подводников будет установлен к годовщине гибели в 2020 году.
О дате и времени прощания с моряками он не сообщил.
1 июля на глубоководном аппарате ВМФ, работающем в российских территориальных водах, произошёл пожар.
В результате ЧП погибли 14 моряков-подводников.
Основной причиной инцидента считается пожар в аккумуляторном отсеке аппарата.