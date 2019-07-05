«По-другому он поступить не мог»: друзья и знакомые рассказали о погибших подводниках

Капитан 2-го ранга Дмитрий Соловьёв во время аварии на глубоководном аппарате ВМФ России спас гражданского специалиста. Когда начался пожар, он вывел его из своего отсека и задраил люк, предотвратив распространение огня. В беседе с RT одноклассники Соловьёва отмечают: учитывая его человеческие качества, он не мог поступить иначе. Всего при пожаре погибли 14 подводников. Среди них капитан 1-го ранга Владимир Абанкин. Его друг, тоже моряк-подводник, вспоминает Абанкина как высококлассного специалиста, который трепетно относился к своей службе.

1 июля в результате пожара на исследовательском глубоководном судне ВМФ России погибли 14 человек. Как отмечали в Минобороны, моряки, погибшие от продуктов горения, «ценой своих жизней» ликвидировали очаг возгорания и спасли остальных подводников и сам аппарат.

Капитан 2-го ранга Дмитрий Соловьёв во время пожара вывел из аварийного отсека гражданского специалиста и задраил за ним люк, таким образом предотвратив распространение огня.

«Сразу после вывода гражданского специалиста из отсека Дмитрий Соловьев задраил люк для нераспространения огня по всему глубоководному аппарату. Затем офицер продолжил бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа», — отмечали в Минобороны.

Журналисты видеоагентства RT Ruptly встретились с одноклассниками Соловьёва, которые убеждены — подводник не мог поступить иначе.

«Зная Диму, я думаю, что по-другому он бы не поступил. Я понимаю, что он поступил как профессионал своего дела, но и зная его человеческие качества, я думаю, что по-другому он поступить бы не смог», — убеждена Анна Москаленко.

Настоятель Успенского храма города Почеп Роман Кругликов, также учившийся с Соловьёвым, вспомнил, что недавно пересматривал ролик со школьного выпускного. По словам Кругликова, Соловьёв уже тогда знал, что хочет стать военным.

«У него спросили, там камеру навели: «Каким ты видишь себя в будущем?». Он сказал: «Я вижу себя военным». Конкретно, чётко. Это была его жизненная позиция, жизненная установка, его цель», — вспоминает Кругликов.

«Он был ответственным человеком, поэтому здесь никакого удивления нет. Всё взял на себя, как говорится, огонь взял на себя», — вспоминает одноклассница Светлана Кондолба.

Отметим, что Соловьёв был награждён медалями «За заслуги перед Отечеством 2-й степени», медалью «За отвагу» и медалью Ушакова.

«Болел душой за то, что у него подразделение было»

О другом погибшем — капитане 1-го ранга Владимире Абанкине — рассказал его друг-подводник Александр Скубанов. Вспоминая своего товарища, моряк отмечает: Абанкин был «профессионалом высокого качества», прошедшим через строгий отбор в старшее офицерское звание.

«К службе относился очень трепетно. Никогда не было за ним такого, что он по болезни (пропускал службу. — RT). Болел душой за то, что у него подразделение было — он был назначен командиром группы электриков — очень ответственно относился», — рассказал Скубанов.

У Абанкина осталась в Санкт-Петербурге жена Елена и две дочки, младшей из которой около 6 лет, рассказал Скубанов.

«Очень ответственный, очень любил свою жену. Всю жизнь на севере они прожили вместе», — вспоминает друг Абанкина.

Владимир Абанкин

© Фото из личного архива / РИА Новости

Он отметил, что Абанкин всегда готов был прийти на помощь: в 90-е годы, когда они порой недополучали зарплату или испытывали другие проблемы, они все «жили фактически одной семьёй». А любимым хобби Абанкина была рыбалка, добавил Скубанов.

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«Рыбалку он очень любил. Даже пару раз с ним был. Я не рыбак, не люблю рыбалку. Но приезжали к нему в гости, он брал на Финский залив и мы ходили туда», — добавил подводник.

Абанкин — кавалер ордена Мужества, награждённый медалями «За заслуги перед Отечеством» 1- и 2-й степени, а также медалью Ушакова.

Помимо него на борту аппарата было шесть капитанов 1-го ранга: герои России Денис Долонский и Николай Филин, Андрей Воскресенский, Константин Иванов, Денис Опарин и Константин Сомов.

Ещё трое, включая Дмитрия Соловьёва, были капитанами 2-го ранга: Александр Авдонин и Сергей Данильченко. Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев имели звания капитанов 3-го ранга. Погибли и подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.

Всем семьям погибших подводников Минобороны окажет помощь, чтобы обеспечить достойный уровень жизни, заверил Шойгу. В Минобороны подчёркивают — своими действиями подводники спасли весь остальной экипаж.