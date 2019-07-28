ВМФ России в 2019 году пополнят 15 кораблей и катеров

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Президент России Владимир Путин в ходе выступления в рамках Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге сообщил, что Военно-морской флот страны в текущем году пополнят 15 кораблей и боевых катеров.
ВМФ России в 2019 году пополнят 15 кораблей и катеров
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«Только в этом году состав ВМФ пополнят 15 кораблей и боевых катеров», — заявил глава государства.

По его словам, в России обновляются морская авиация и береговые войска. Также совершенствуется инфраструктура баз ВМФ. 

Президент отметил, что восстановлена практика кругосветных походов.

Глава государства добавил, что российский флот способен дать достойный отпор любому агрессору.

RT ведёт прямую трансляцию Главного военно-морского парада.

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