Путин: ВМФ России способен дать отпор любому агрессору

Военно-морской флот России способен дать достойный отпор любому агрессору. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ.

РИА Новости

«Наш Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, её национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору», — цитирует его ТАСС. Глава государства добавил, что Россия будет строить уникальный флот, рассчитанный на длительную историческую перспективу. В Санкт-Петербурге Владимир Путин принимает участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня Военно-морского флота. RT ведёт прямую трансляцию.