Путин: ВМФ России способен дать отпор любому агрессору
- РИА Новости
«Наш Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, её национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору», — цитирует его ТАСС.
Глава государства добавил, что Россия будет строить уникальный флот, рассчитанный на длительную историческую перспективу.
В Санкт-Петербурге Владимир Путин принимает участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня Военно-морского флота.
RT ведёт прямую трансляцию.