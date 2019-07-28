Путин: ВМФ России способен дать отпор любому агрессору

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Военно-морской флот России способен дать достойный отпор любому агрессору. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ.
Путин: ВМФ России способен дать отпор любому агрессору
  • РИА Новости

«Наш Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, её национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору», — цитирует его ТАСС.

Глава государства добавил, что Россия будет строить уникальный флот, рассчитанный на длительную историческую перспективу. 

В Санкт-Петербурге Владимир Путин принимает участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня Военно-морского флота. 

RT ведёт прямую трансляцию.

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