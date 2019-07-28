Медведев прибыл в Севастополь на торжества ко Дню ВМФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев находится в Севастополе, где принимает участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота.

Об этом информирует РИА Новости.

Глава правительства находится на парадной трибуне с видом на Севастопольскую бухту.

В рамках Дня ВМФ в Севастополе был проведён благодарственный молебен в храме Архистратига Михаила, после чего в Севастопольской бухте были торжественно подняты государственный и военно-морской флаги.

Затем в бухте стартовал парад кораблей.

Ранее в кабмине сообщили, что Медведев посетит парад в честь Дня ВМФ в Севастополе.