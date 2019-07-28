Медведев прибыл в Севастополь на торжества ко Дню ВМФ
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Об этом информирует РИА Новости.
Глава правительства находится на парадной трибуне с видом на Севастопольскую бухту.
В рамках Дня ВМФ в Севастополе был проведён благодарственный молебен в храме Архистратига Михаила, после чего в Севастопольской бухте были торжественно подняты государственный и военно-морской флаги.
Затем в бухте стартовал парад кораблей.
Ранее в кабмине сообщили, что Медведев посетит парад в честь Дня ВМФ в Севастополе.