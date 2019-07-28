Медведев посетит парад в честь Дня ВМФ в Севастополе
Отмечается, что премьер 28 июля посетит парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-морского флота России, а 29 июля, проведёт совещание о ходе реализации национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Кроме этого Медведев проведёт встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.
Ранее сообщалось, что Минобороны России ко Дню Военно-морского флота создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы уникальные фотографии известных флотоводцев России.