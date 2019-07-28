Медведев посетит парад в честь Дня ВМФ в Севастополе

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев 28 и 29 июля будет находиться с рабочей поездкой в Севастополе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина России.

Отмечается, что премьер 28 июля посетит парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-морского флота России, а 29 июля, проведёт совещание о ходе реализации национальных проектов в Крыму и Севастополе.

Кроме этого Медведев проведёт встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

Ранее сообщалось, что Минобороны России ко Дню Военно-морского флота создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы уникальные фотографии известных флотоводцев России.

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