В главном параде в День ВМФ примут участие более 40 кораблей

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На главный военно-морской парад в Петербурге и Кронштадте в честь Дня Военно-морского флота России выйдут более 40 кораблей и подводных лодок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента России.

Отмечается, что российский лидер Владимир Путин обойдёт на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, а также примет главный военно-морской парад в акватории Невы.

Как уточняется, в параде примут участие такие суда, как фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Гремящий», малые ракетные корабли «Мытищи», «Серпухов», большой противолодочный корабль «Североморск», тактические группы патрульных и противодиверсионных катеров, а также атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск».

Ранее сообщалось, что Минобороны России ко Дню Военно-морского флота создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы уникальные фотографии известных флотоводцев России.

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