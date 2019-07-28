В главном параде в День ВМФ примут участие более 40 кораблей
Отмечается, что российский лидер Владимир Путин обойдёт на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, а также примет главный военно-морской парад в акватории Невы.
Как уточняется, в параде примут участие такие суда, как фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Гремящий», малые ракетные корабли «Мытищи», «Серпухов», большой противолодочный корабль «Североморск», тактические группы патрульных и противодиверсионных катеров, а также атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск».
Ранее сообщалось, что Минобороны России ко Дню Военно-морского флота создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы уникальные фотографии известных флотоводцев России.