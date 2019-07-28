На рейде сирийского порта Тартус прошёл парад кораблей ВМФ России

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В День Военно-морского флота (ВМФ) на рейде сирийского порта Тартус состоялся парад кораблей и судов обеспечения, входящих в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Об этом сообщает Минобороны России.
На рейде сирийского порта Тартус прошёл парад кораблей ВМФ России
  • © Минобороны РФ

«В парадном строю были задействованы дизель-электрическая подводная лодка «Старый Оскол», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Пытливый», малые ракетные корабли «Великий Устюг» и «Углич», судно обеспечения, плавучая судоремонтная мастерская, морской спасательный буксир, противодиверсионные и патрульные катера», — указывается в сообщении ведомства.

Также отмечается, что в авиационной части парада приняли участие фронтовые бомбардировщики Су-24М, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления в рамках Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге сообщил, что Военно-морской флот страны в текущем году пополнят 15 кораблей и боевых катеров.

Udm-info.ru сообщал, что на Ижевском пруду 28 июля состоятся соревнования по водным видам спорта, приуроченные ко Дню Военно-морского флота России.

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