Во Владивосток прибыл вертолётоносец ВМС Филиппин

Во Владивосток прибыл вертолётоносец Военно-морских сил Филиппин для участия в параде в честь Дня Военно-морского флота России, сообщает Пятый канал.

Моряков встречали представители командования Тихоокеанского флота и городской администрации.

Днём ранее во Владивостоке приветствовали военных моряков из Вьетнама. Это первый визит корабля вьетнамских ВМС в Россию.

В воскресенье, 28 июля, после парада иностранные моряки примут участие в праздничном концерте.

Ранее Newinform сообщал, что проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра (ЗСД) в дни подготовки и проведения парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге будет бесплатным.