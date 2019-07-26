Во Владивосток прибыл вертолётоносец ВМС Филиппин
- РИА Новости
Моряков встречали представители командования Тихоокеанского флота и городской администрации.
Днём ранее во Владивостоке приветствовали военных моряков из Вьетнама. Это первый визит корабля вьетнамских ВМС в Россию.
В воскресенье, 28 июля, после парада иностранные моряки примут участие в праздничном концерте.
Ранее Newinform сообщал, что проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра (ЗСД) в дни подготовки и проведения парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге будет бесплатным.