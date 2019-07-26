Во Владивосток прибыл вертолётоносец ВМС Филиппин

Короткая ссылка
Во Владивосток прибыл вертолётоносец Военно-морских сил Филиппин для участия в параде в честь Дня Военно-морского флота России, сообщает Пятый канал.
Во Владивосток прибыл вертолётоносец ВМС Филиппин
  • РИА Новости

Моряков встречали представители командования Тихоокеанского флота и городской администрации.

Днём ранее во Владивостоке приветствовали военных моряков из Вьетнама. Это первый визит корабля вьетнамских ВМС в Россию.

В воскресенье, 28 июля, после парада иностранные моряки примут участие в праздничном концерте.

Ранее Newinform сообщал, что проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра (ЗСД) в дни подготовки и проведения парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге будет бесплатным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить