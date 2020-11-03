Путин оценил ледовый флот России
- РИА Новости
«Хорошо известно, что мы обладаем уникальным ледовым флотом, занимаем лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий», — заявил Путин.
Он отметил, что это «первенство необходимо постоянно подтверждать, каждый день».
«Наращивать наши позиции, укреплять и обновлять флот, внедрять новые передовые технологии строительства ледоколов и других судов ледового класса», — добавил президент.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин поручил Минприроды, Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минфину и Минэнерго представить инициативы по налоговому стимулированию геолого-разведочных работ в Арктике.