Путин оценил ледовый флот России

Российский лидер Владимир Путин на церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин» оценил ледовый флот России.

«Хорошо известно, что мы обладаем уникальным ледовым флотом, занимаем лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий», — заявил Путин.

Он отметил, что это «первенство необходимо постоянно подтверждать, каждый день».

«Наращивать наши позиции, укреплять и обновлять флот, внедрять новые передовые технологии строительства ледоколов и других судов ледового класса», — добавил президент.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин поручил Минприроды, Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минфину и Минэнерго представить инициативы по налоговому стимулированию геолого-разведочных работ в Арктике.