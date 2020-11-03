Путин оценил ледовый флот России

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Российский лидер Владимир Путин на церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин» оценил ледовый флот России.
Путин оценил ледовый флот России
  • РИА Новости

«Хорошо известно, что мы обладаем уникальным ледовым флотом, занимаем лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий», — заявил Путин.

Он отметил, что это «первенство необходимо постоянно подтверждать, каждый день».

«Наращивать наши позиции, укреплять и обновлять флот, внедрять новые передовые технологии строительства ледоколов и других судов ледового класса», — добавил президент.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин поручил Минприроды, Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минфину и Минэнерго представить инициативы по налоговому стимулированию геолого-разведочных работ в Арктике.

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