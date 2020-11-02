Мишустин поручил проработать меры по стимулированию геологоразведки в Арктике

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минприроды, Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минфину и Минэнерго представить инициативы по налоговому стимулированию геолого-разведочных работ в Арктике.

Об этом сообщается на сайте правительства.

«В планах правительства также увеличение программы комплексных геолого-геофизических работ на континентальном шельфе для обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы углеводородного сырья в Арктической зоне России и Дальневосточном федеральном округе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что свои предложения по этому вопросу Минприроды, Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минфин и Минэнерго «должны внести к 18 декабря».

«К середине декабря им также поручено представить инициативы по налоговому стимулированию проведения геолого-разведочных работ в российской части Арктики», — сообщили в кабмине.

Ранее российский лидер Владимир Путин на форуме «Россия зовёт!» рассказал о реализации арктических проектов в России.