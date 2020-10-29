Путин рассказал о реализации арктических проектов в России

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Российский лидер Владимир Путин на форуме «Россия зовёт!» рассказал о реализации арктических проектов в России.
Путин рассказал о реализации арктических проектов в России
  • РИА Новости

«Что касается арктических проектов, то те из них, которые реализуются или реализованы на настоящее время, они реализуются на основе самых современных технологий», — заявил Путин .

В пример он привёл проекты «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2».

Он отметил, что «ничего подобного там, никаких выбросов нет».

«Я там был, видел, там целый город построен в Арктике. Это правда. Но это очень современное предприятие, отвечающее всем требованиям соблюдения экологических норм. Всем абсолютно. И я здесь, честно говоря, вообще никаких рисков не вижу», — добавил президент.

Ранее, как сообщало Nation News, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на форуме «Устойчивое развитие», который посвящён вопросам развития северных регионов России.

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