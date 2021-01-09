«Армия продолжит наращивать мощь»: какие изменения ожидают российские войска в 2021 году

В 2021 году российская армия получит более 3,4 тыс. единиц современного вооружения. Это позволит увеличить оснащённость частей постоянной готовности новейшими образцами более чем до 71%. В войска РФ для проведения лётных испытаний должны быть поставлены первые межконтинентальные ракеты «Сармат». Также на вооружение ВС РФ будут приняты зенитная система «Прометей» и радиолокационная станция «Воронеж». Как полагают эксперты, рост уровня современных вооружений в армии обеспечивается за счёт рационального подхода к закупочной политике.

Текущий год должен стать достаточно богатым на поставки вооружения. В планах Минобороны РФ получить более 3,4 тыс. единиц новой и 1,3 тыс. — отремонтированной техники. В результате к началу 2022-го оснащённость частей постоянной готовности новейшими образцами, как ожидается, превысит 71%.

Традиционно акцент в перевооружении делается на стратегических силах. Доля современной техники в ядерной триаде РФ в нынешнем году должна достичь 88,3%. В частности, в ракетных войсках стратегического назначения появятся 13 пусковых установок (ПУ) с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) «Ярс» и крылатыми гиперзвуковыми блоками «Авангард».

Важным событием для РВСН станут лётные испытания перспективной тяжёлой жидкостной МБР РС-28 «Сармат». Для этих целей военные обустроят испытательный полигон вблизи посёлка Северо-Енисейский в Красноярском крае.

В войсках это грозное оружие должно заменить комплекс Р-36М2 «Воевода» — ракеты РС-28 будут размещаться в тех же шахтных ПУ. Особенность «Сармата» заключается в практически неограниченной дальности и способности нести до 20 боевых блоков малого, среднего и повышенного классов мощности. Кроме того, новая МБР может быть носителем гиперзвукового комплекса «Авангард», способного развивать скорость, эквивалентную 27 числам Маха.

Ещё одно преимущество РС-28 состоит в неуязвимости для современных и перспективных комплексов ПВО-ПРО. Первым получателем «Сармата» станет полк Ужурской ракетной дивизии (Красноярский край).

Время «Прометея»

Как сообщил в конце декабря в интервью «Красной звезде» замминистра обороны Алексей Криворучко, в центре внимания военного ведомства «будет своевременное завершение государственных испытаний и принятие на вооружение образцов, определяющих облик перспективных систем вооружения».

«Со следующего года планируется увеличение поставок современной авиационной техники и высокоточного оружия большой дальности, ежегодная закладка строительства шести кораблей различного класса и водоизмещения на отечественных судостроительных верфях, а также закупка комплексов с БПЛА в разведывательно-ударном исполнении», — сказал Криворучко.

Высадка десанта на побережье

© Министерство обороны РФ

В числе таких образцов — зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» («Триумфатор-М») и радиолокационная станция (РЛС) метрового диапазона «Воронеж». В 2021 году военные рассчитывают завершить их испытания и принять на вооружение.

Основная специализация С-500 — борьба с баллистическими ракетами средней дальности и блоками МБР на конечном участке траектории их полёта. Также ЗРС сможет перехватывать низкоорбитальные спутники, гиперзвуковые изделия и разнообразную авиатехнику.

«Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать, помимо аэродинамических и баллистических целей, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе. Можно с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует», — сказал летом в интервью «Красной звезде» главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин.

Одним из достоинств системы являются локаторы, созданные на основе активных фазированных антенных решёток. Как заявил в 2019 году в интервью РИА Новости первый заместитель генерального конструктора концерна «Алмаз-Антей» Сергей Друзин, в уникальных решётках отсутствует передающее устройство, а сигнал формируется самой антенной.

«Вместо электровакуумных приборов с напряжением 30—40 кВ используются приборы с напряжением не более 27 В. Это конструктивно существенно упрощает задачу. Это положительно влияет на надёжность, а также на безопасность эксплуатации. Активные фазированные решётки также позволяют получить более значительные характеристики по излучаемой мощности и по ширине спектра применяемых сигналов», — сообщил Друзин.

Тактико-технические характеристики С-500 публично не раскрываются, но, согласно открытым источникам, радиус поражения целей составит около 600 км. «Прометей» станет элементом противовоздушной обороны в единой системе ПВО наряду с зенитными комплексами С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и С-350 «Витязь».

Станция «Воронеж», которая в 2021 году, как планируется, будет принята на вооружение, по мнению экспертов, представляет собой одну из самых эффективных РЛС в своём классе. Дальность её действия составляет 4,2 тыс. км, потребляемая мощность — 0,7 МВт.

«Воронеж» предназначен для обнаружения баллистических ракет, сопровождения и измерения координат обнаруженных целей и помехоносителей, вычисления параметров движения сопровождаемых целей и определения типа воздушных объектов.

«Воронеж» является частью наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). РЛС работает в метровом диапазоне, но оборонная промышленность поставляет войскам модификацию в дециметровом диапазоне.

«У станций «Воронеж» значительно снижен уровень энергопотребления и объём технологической аппаратуры. Новые РЛС способны решать задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и обработке информации не только баллистических целей и космических объектов, но и аэродинамических целей, находящихся в установленной зоне ответственности станции», — говорится в материалах Минобороны.

Станция «Воронеж»

© Министерство обороны РФ

Кроме того, в нынешнем году на вооружение ВС РФ поступят комплексы с многофункциональными беспилотниками большой дальности и продолжительности полёта. Они смогут применять средства поражения оперативно-тактической авиации и специализированные боеприпасы.

Например, в календаре на 2021 год Минобороны продемонстрировало разведывательно-ударный БПЛА «Орион» с корректируемыми авиабомбами КАБ-20 массой 21 кг. Боеприпасы снаряжены осколочно-фугасной боевой частью, спутниковыми или лазерными системами наведения. Они способны уничтожать пехоту и легкобронированную технику.

На международном военно-техническом форуме «Армия-2020» «Орион» был представлен с малогабаритной управляемой ракетой Х-50, управляемой планирующей авиационной бомбой УПАБ-50 и корректируемой малогабаритной бомбой КАБ-50.

В непростых условиях

О высоком внимании Минобороны к модернизации армии свидетельствует намерение направить в 2021 году на закупку новых типов вооружений и отремонтированных образцов две трети оборонного бюджета РФ.

Как отмечают эксперты, увеличение доли современной техники в войсках в ближайшие годы будет происходить в достаточно непростых финансовых условиях вследствие пандемии коронавируса и сокращения бюджета на оборонные нужды в 2021—2023 годах.

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Однако в руководстве России нашли выход из создавшегося положения. Взаимодействие Минобороны с промышленностью будет осуществляться через заключение долгосрочных контрактов по всем основным видам вооружений и через схему опережающего финансирования, которая, в частности, будет применяться для закупок кораблей дальней морской зоны и поставок современных самолётов.

«В перспективе предусматривается выйти на заключение долгосрочных контрактов по всем основным видам вооружения. За счёт них предприятия ОПК смогут уверенно планировать свою работу на семь лет вперёд, закупать необходимые материалы и эффективно вести хозяйственную деятельность», — заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства РФ.

В беседе с RT редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин отметил, что доля современной техники в российской армии одна из самых высоких в мире. За счёт рационального распределения средств и финансовых инструментов армия сохраняет достойные темпы перевооружения, добавил он.

«Если посмотреть на динамику модернизации наших вооружённых сил, то на неё фактически никак не повлиял ни коронавирус, ни экономические трудности. Закономерным результатом этого становится повышение обороноспособности России. Одним из главных направлений я бы назвал развитие беспилотной авиации, её разведывательно-ударного компонента», — пояснил Литовкин.

В комментарии RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что регулярные плановые поставки нового оружия позволяют российской армии решать самые сложные задачи, совершенствуя тактические действия на поле боя.

«Успехи, которые наблюдаются в Сирии и на учениях, во многом определяются наличием современного и качественного вооружения. В 2021 году наша армия продолжит наращивать мощь благодаря продуманным мерам по дальнейшему перевооружению», — констатировал Михайлов.