Прибытие «Прометея»: как комплексы С-500 усилят оборонный потенциал России

Работы по созданию зенитно-ракетных комплексов нового поколения С-500 будут завершены в 2021 году. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) России, генерал-лейтенант Андрей Юдин. Передовой российский ЗРК сможет бороться с гиперзвуковым оружием и баллистическими ракетами. Эксперты отмечают, что С-500, способные в том числе отражать угрозы из космоса, не имеют аналогов в мире. Аналитики называют эту систему «военно-технической революцией» и считают, что она усилит оборонный потенциал России на десятилетия вперёд.

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенант Андрей Юдин в своей статье для издания «Красная звезда» сообщил, что создание зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей» завершится уже в следующем году.

«Стоит отметить, что на 2021 год спланировано завершение создания мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500», — подчеркнул он.

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В марте гендиректор Конструкторского бюро специального машиностроения (КБСМ) (входит в концерн «Алмаз-Антей», который является главным разработчиком ЗРК) Владимир Долбенков рассказал о завершении испытаний отдельных систем С-500: пусковой установки, составных частей многофункционального локатора и локатора ПРО, шасси для пункта боевого управления и транспортных агрегатов для радиолокационной системы дальнего обнаружения.

В мае замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что в 2021 году вооружённые силы могут получить первые образцы С-500, тогда же будет заключён госконтракт на закупку этих ЗРК с поставкой в 2025-м. Он отметил, что «материальная часть» системы проходит предварительные испытания.

Позднее, в августе, вице-премьер Юрий Борисов на полях форума «Армия-2020» сообщил о старте государственных испытаний С-500.

«Действительно, факт, что начаты госиспытания, и сегодня упрощённая комплектация С-500 имеет место быть, и уже идут закупки комплектующих для серийного производства», — сказал Борисов.

«Аналогов не существует»

Зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» разрабатывается акционерным обществом «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором будет реализован принцип раздельного решения задач по уничтожению баллистических и аэродинамических целей.

Основная задача этой ЗРК — ликвидация баллистических ракет средней дальности, а при необходимости и боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории их полёта. Кроме того, комплекс способен уничтожать гиперзвуковые летательные аппараты, самолёты и беспилотники.

Запуск баллистической ракеты

РИА Новости

© Максим Блинов

Главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин в интервью «Красной звезде» летом 2020 года отметил, что С-500 сможет поражать цели в космическом пространстве.

«По своим тактико-техническим характеристикам С-500 можно отнести к первому поколению систем противокосмической обороны, так как в дальнейшем он будет способен уничтожать низкоорбитальные спутники и космические средства поражения. Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе. Можно с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует», — отметил военачальник.

Точные тактико-технические характеристики С-500 «Прометей» на сегодняшний день пока не известны, однако в открытых источниках сообщалось, что радиус поражения ЗРК может достигать 600 км. При этом система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических целей, а также перехватить боевые блоки, идущие на гиперзвуковой скорости.

Первый заместитель генерального конструктора концерна «Алмаз-Антей» Сергей Друзин в прошлом году раскрыл некоторые особенности новых технологий, применяемых в С-500. Так, одним из преимуществ системы станут локаторы, построенные на основе активных фазированных антенных решёток, в которых отсутствует передающее устройство, а сигнал формируется самой антенной.

«В её составе имеются относительно небольшие по мощности усилители, которые специальным образом фазируются. Вместо электровакуумных приборов с напряжениями 30—40 кВ используются приборы с напряжением не более 27 В. Это конструктивно существенно упрощает задачу. Это положительно влияет на надёжность, а также на безопасность эксплуатации. Активные фазированные решётки также позволяют получить более значительные характеристики по излучаемой мощности и по ширине спектра применяемых сигналов. Существенно выше и быстродействие антенны», — рассказал Друзин в интервью РИА Новости.

По его словам, такие технологии, применяемые в системе обнаружения, позволят C-500 существенно расширить типаж целей.

«Система может применяться и для борьбы с баллистическими целями всех типов. Это потребовало как увеличения энергопотенциала локационных средств, так и создания новых ракет, которые могут работать за пределами атмосферы, где невозможно аэродинамическое управление», — отметил Друзин.

Оборонная сеть

Западные оборонные эксперты отмечают, что, будучи интегрированными в российскую систему ПВО, С-500 создадут серьёзные проблемы для самолётов, пытающихся её преодолеть. Так, ещё в 2016-м американское издание The National Interest отмечало, что, связав воедино комплексы С-500, С-400, С-300 и С-350, Россия сможет создать единую сеть ПВО.

«Некоторые образцы этих новых систем настолько совершенны, что многие американские военачальники опасаются, что даже такие самолёты-невидимки, как F-22, F-35 и В-2, столкнутся с проблемами при их преодолении», — отмечало издание.

ЗРК С-500

© Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

С такой оценкой согласен и военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Комплексы ПВО, которые сегодня стоят на вооружении российской армии, интегрируются в единое информационное пространство. Скорее, С-500 станет некой глобальной системой, которая совместит в себе возможность перехвата как воздушных, так и космических целей, и будет способна их уничтожить», — подчеркнул Литовкин в разговоре с RT.

С его точки зрения, сейчас в Вооружённых силах России происходит «техническая революция».

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«Например, появляются гиперзвуковые системы «Циркон», маневрирующие ядерные блоки «Авангард» и много других уникальных машин. То же самое происходит и с комплексами противовоздушной обороны. Несомненно, прибытие в войска С-500 будет очередной военно-технической революцией», — отметил эксперт.

В беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что новые радиолокационные комплексы с активной фазированной решеткой, позволят С-500 «надёжно обнаруживать» воздушные, баллистические цели.

«Эта новейшая система способна обеспечивать перехват ракет противника в ближнем космосе, воздушных аэродинамических целей в атмосфере. Система С-500 должна будет обеспечивать прикрытие целых промышленных районов, группировок войск и других объектов и территорий, имеющих ключевое значение для РФ», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в настоящее время вооружённым силам особенно важно располагать такими комплексами, как С-500, которые способны отражать угрозы из космоса, а также работать по перспективным средствам нападения, включая гиперзвуковые ракеты.