В России начались государственные испытания ЗРС С-500

В России начались государственные испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500. Об этом на форуме «Армия-2020» заявил российский вице-премьер Юрий Борисов.

«Факт — начаты государственные испытания, и сегодня уже комплектация, упрощённая комплектация С-500, имеет место быть, и уже идут закупки комплектующих для серийного производства», — цитирует ТАСС Борисова.

Ранее в ВКС России сообщили, что ракета С-500 «Прометей» будет способна уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве.

Как ожидается, первые С-500 должны поступить в ВС России в 2021 году.

Серийная поставка систем запланирована на 2025 год.