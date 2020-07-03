С-500 смогут уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе

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Ракета С-500 «Прометей» будет способна уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве.
С-500 смогут уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

«Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе», — заявил главный командующий ВКС Сергей Суровкин в интервью «Красной звезде».

Он уточнил, что аналогов данной системы в мире нет.

3 февраля заместитель министра обороны России Алексей Криворучко рассказал, когда система противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей» будет готова к поставкам в российскую армию.

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