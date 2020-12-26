«Ценное приобретение для флота»: как новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» усилит ВМФ страны

Новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» завершил программу государственных испытаний и вошёл в состав Тихоокеанского флота. Торжественная церемония подъёма Военно-морского флага состоялась 25 декабря во Владивостоке. Этот корабль наряду с другими многоцелевыми сторожевыми корветами проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и борьбы с надводными и подводными судами противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта. Эксперты называют его «крайне ценным приобретением для флота» России, поскольку корабли такого типа по своим характеристикам и боевым качествам значительно превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги.

В пятницу, 25 января, новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» вошёл в состав Тихоокеанского флота, сообщило Министерство обороны России.

«Сегодня во Владивостоке состоялся торжественный ритуал подъёма Военно-морского флага на новейшем корвете проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Церемония прошла на причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной в центре столицы Приморья», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, корвет назвали в честь 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который в 2010 году ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца Тихоокеанского флота «Быстрый». Это позволило не допустить взрыва на судне, на борту которого находились около 300 человек. В результате инцидента Цыденжапов получил сильнейшие ожоги и вскоре скончался. Посмертно ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.

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Для участия в церемонии подъёма флага на новейшем корвете специальным бортом морской авиации Тихоокеанского флота во Владивосток прилетели родственники Алдара Цыденжапова.

«Выступая на митинге, адмирал Сергей Авакянц (командующий Тихоокеанским флотом. — RT) напомнил о героическом подвиге Алдара, поблагодарил родителей за воспитание сына. Также он поздравил личный состав соединения надводных кораблей ТОФ с приёмом нового корабля и пожелал экипажу новейшего корвета успехов в службе, с честью и достоинством служить на новейшем корвете», — отметили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» — третий в серии многоцелевых сторожевых кораблей проекта 20380, которые строятся на Амурском судостроительном заводе специально для Тихоокеанского флота.

Корабль может развивать скорость до 27 узлов (50 км/ч), дальность его плавания — до 4 тыс. миль (7408 км), полное водоизмещение достигает 2,2 тыс. тонн.

Напомним, «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» был заложен в Комсомольске-на-Амуре 22 июля 2015 года. Минувшим летом корвет доставили во Владивосток, откуда он совершил больше десяти выходов в море в рамках испытаний систем, механизмов и корабельного оружия.

«В частности, были проведены стрельбы из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190 калибра 100 мм, шестиствольной артустановки АК-630. Корабль успешно сбил артиллерией крылатую ракету, подавил береговые цели, имитирующие технику и укрепления условного противника, вёл огонь по буксируемому морскому щиту», — рассказали в Минобороны.

Во Владивостоке состоялся торжественный ритуал подъёма Военно-морского флага РФ на новейшем корвете проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»

© Минобороны России

Кроме того, корвет впервые выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Уран» по морской цели, а также осуществил стрельбу малогабаритным противолодочным и противоторпедным комплексом «Пакет».

Накануне Минобороны сообщило, что «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» полностью завершил программу госиспытаний.

«Не имеют аналогов в мире»

Головной корабль проекта 20380 — корвет «Стерегущий» — был заложен в декабре 2001 года в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь». В феврале 2008 года после успешного окончания госиспытаний он стал частью ВМФ России.

В середине октября 2011 года Балтийский флот пополнился корветом «Сообразительный». В мае 2013-го корабль «Бойкий» вошёл в боевой состав того же флота. Годом позже, во время праздничных мероприятий, посвящённых Дню ВМФ, на корвете «Стойкий» был поднят Андреевский флаг.

В 2017 году в состав Тихоокеанского флота вошёл корабль проекта 20380 «Совершенный», а в 2018-м — «Громкий». В июне текущего года они вернулись во Владивосток из первого дальнего похода.

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«Эти корветы впервые совместно решали задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе в длительном отрыве от пункта базирования. В течение 84 суток похода они прошли более 16 тыс. морских миль. Командующий ТОФ отметил, что новые корабли показали себя с хорошей стороны и подтвердили свои технические возможности», — сообщали тогда в Минобороны.

Весной этого года на воду спустили корвет «Ретивый». Кроме того, достраиваются ещё два корабля проекта 20380 — «Строгий» и «Резкий».

Корветы этого типа могут действовать в ближней морской зоне и вести борьбу с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также оказывать артиллерийскую поддержку морскому десанту.

«В проекте воплощены новейшие решения по уменьшению физических полей корабля, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корветов за счёт применения инновационных материалов и архитектурной компоновки корпуса и надстройки», — рассказали 25 декабря в российском оборонном ведомстве.

Ранее в министерстве также отметили, что наличие в составе ВМФ корветов проекта 20380 «позволит повысить эффективность обнаружения и уничтожения субмарин, надводных кораблей, судов противника, защиты военно-морских баз, морского побережья, морских коммуникаций».

Корвет «Громкий»

© Минобороны России

«По целому ряду технических характеристик и составу вооружения сегодня строящиеся корветы не имеют аналогов в мире и обладают большим модернизационным потенциалом. Это современные корабли, оснащённые новейшим радиолокационным комплексом МФРЛК, перспективным зенитным ракетным комплексом «Редут», современным противокорабельным комплексом «Уран», противолодочным комплексом «Пакет-НК» и универсальными пусковыми установками, способными нести перспективные ракеты «Циркон», — говорится в сообщении министерства.

«Поднимет обороноспособность флота»

Военный эксперт, старший научный сотрудник ВШЭ Василий Кашин в беседе с RT назвал новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» крайне ценным приобретением для флота.

«Корабль при своих сравнительно небольших габаритах располагает набором современного вооружения и электронных систем. Он действительно обладает значительными боевыми возможностями, существенно большими, чем корабли сходного водоизмещения», — пояснил Кашин.

Как подчеркнул в интервью RT военный эксперт Юрий Кнутов, последние испытания корабля «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» показали, что он имеет оснащение, «соответствующее не только требованиям сегодняшнего дня, но и завтрашнего».

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«Успешное завершение государственных и заводских испытаний, а также принятие на вооружение корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» — яркое свидетельство того, что программа по переоснащению российской армии эффективно выполняется», — заметил Кнутов.

По мнению Василия Кашина, уникальность кораблей проекта 20380 прежде всего заключается в том, что по своим тактико-техническим характеристикам и боевым качествам они на порядок превосходят не только российские аналоги, но и западные.

«Кроме того, их вооружение примерно соответствует наполнению фрегатов других стран. Несмотря на небольшое водоизмещение, российские корветы проекта 20380 могут носить на себе колоссальное количество оружия и электронных систем. Это их важнейшее достоинство», — добавил эксперт.

Юрий Кнутов, в свою очередь, добавил, что корветы проекта 20380 могут решать разноплановые задачи, в том числе и оборонительные.

«Подобные корабли очень пригодятся России как на Дальнем Востоке, так и в районе Черноморского и Средиземноморского бассейнов. Они могут сопровождать гражданские и военные суда: обеспечивать их безопасность, а если потребуется — бороться с подводными лодками и авиацией противника», — пояснил аналитик.

Во Владивосток из первого дальнего похода вернулись корветы «Громкий» и «Совершенный», июнь 2020 года

© Минобороны России

Василий Кашин считает, что в среднесрочной перспективе проект 20380 продолжит успешно развиваться.

«На последующих кораблях этого типа мы, вероятно, увидим ещё более усовершенствованную электронику, вооружения, новые типы ракетного оружия. Более того, с каждым годом такие корветы будут нести всё большее количество электронных систем вооружения», — считает Кашин.

По мнению Юрия Кнутова, это «поднимет обороноспособность российского флота на ещё более высокий уровень».