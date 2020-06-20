Корабли ТОФ вернулись во Владивосток после трёхмесячного похода

Корветы «Громкий» и «Совершенный» вернулись во Владивосток из трёхмесячного дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Николай Воскресенский.

«Во Владивостоке торжественно встретили из дальнего трёхмесячного похода отряд боевых кораблей в составе корветов проекта 20380 «Громкий» и «Совершенный», — рассказал он.

По его словам, за 84 суток похода корабли прошли более 16 тыс. морских миль.

Ранее корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» доставили во Владивосток.