Корабли ТОФ вернулись во Владивосток после трёхмесячного похода
- РИА Новости
Об этом заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Николай Воскресенский.
«Во Владивостоке торжественно встретили из дальнего трёхмесячного похода отряд боевых кораблей в составе корветов проекта 20380 «Громкий» и «Совершенный», — рассказал он.
По его словам, за 84 суток похода корабли прошли более 16 тыс. морских миль.
Ранее корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» доставили во Владивосток.