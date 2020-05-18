В Минобороны России рассказали о подготовке к АрМИ-2020

Замминистра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в интервью «Красной звезде» рассказал о подготовке к Армейским международным играм 2020 года (АрМИ-2020), которые запланированы с 23 августа по 5 сентября.

«В настоящее время отборочные этапы конкурсов АрМИ-2020 до окружного успешно завершены, скоро начнётся Всеармейский этап соревнований», — сообщил он.

По словам Евкурова, по поручению главы Минобороны Сергея Шойгу к участию привлекается максимальное количество военнослужащих.

При этом в соревнованиях не участвуют в качестве конкурсантов победители состязаний прошлого года.

«Подготовка личного состава подразделений будет проходить в хорошо зарекомендовавшей себя соревновательной форме. Это и различные конкурсы среди офицерского состава, и ставшие популярными конкурсы в рамках Армейских международных игр», — отметил замминистра обороны России.

В конце января Россия пригласила военных из 90 государств, включая страны — члены НАТО, принять участие в АрМИ-2020.

Телеканал «Звезда» также передавал, что военнослужащие Центрального военного округа начали подготовку к конкурсу АрМИ-2020 «Саянский марш».