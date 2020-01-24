Россия пригласила страны НАТО поучаствовать в армейских играх

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская сторона пригласила военных из 90 государств, включая страны — члены НАТО, принять участие в Армейских международных играх 2020 года (АрМИ-2020).

«В этом году приглашения отправлены 90 государствам, включая члены Североатлантического альянса», — сказал министр.

Вместе с этим он добавил, что за пять лет в данных играх приняли участие свыше 20 тыс. представителей армий 40 стран.

Также Шойгу отметил, что в этом году соответствующие мероприятия пройдут с 23 августа по 5 сентября.

В августе 2019 года в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России рассказали, сколько человек посетили V Армейские международные игры.