Россия пригласила страны НАТО поучаствовать в армейских играх
- Reuters
«В этом году приглашения отправлены 90 государствам, включая члены Североатлантического альянса», — сказал министр.
Вместе с этим он добавил, что за пять лет в данных играх приняли участие свыше 20 тыс. представителей армий 40 стран.
Также Шойгу отметил, что в этом году соответствующие мероприятия пройдут с 23 августа по 5 сентября.
В августе 2019 года в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России рассказали, сколько человек посетили V Армейские международные игры.