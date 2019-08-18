В Минобороны назвали число посетивших АрМИ-2019

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В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России рассказали, сколько человек посетили V Армейские международные игры.

«Конкурсы юбилейных V Армейских международных игр — 2019, которые проходили на территории 10 государств, посетили 1 млн 36 тыс. 385 человек», — цитирует заявление департамента ТАСС.

Уточняется, что на игры были аккредитованы 4737 журналистов.

Всего в АрМИ этого года приняли участие 223 команды из 39 стран Европы, Азии, Африки, Центральной и Латинской Америки, а 32 конкурса проводились на территории России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Китая, Казахстана, Монголии и Узбекистана.

Ранее по случаю завершения V Армейских международных игр в подмосковном Алабине состоялось световое шоу и праздничный салют.

17 августа команда России на АрМИ-2019 установила новый рекорд скорости и одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона.

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