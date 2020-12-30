«Успешно проходят апробацию»: какую военную технику должна получить российская армия в ближайшие годы
- Беспилотник «Ланцет-3»
- © ZALA AERO GROUP
Минобороны РФ намерено наполнить российские войска широким спектром беспилотников различного размера и предназначения. Об этом в интервью «Красной звезде» сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.
«Комплексами с БПЛА различного типа и предназначения сейчас оснащаются воинские формирования во всех видах и родах войск российской армии, а также войск, не входящих в виды и рода войск, от тактического до стратегического уровня», — рассказал Криворучко.
По его словам, российская армия уже получила образцы первых комплексов с разведывательно-ударными БПЛА средней дальности и барражирующими боеприпасами (дронами-камикадзе), которые сейчас «успешно проходят апробацию в боевых условиях».
«Произвести удар с хирургической точностью»
В начале декабря генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью ведущим российским информационным агентствам рассказал, что ряд беспилотников, которые выпускают предприятия госкорпорации, уже прошли боевое крещение.
«Беспилотные носители небольшого размера уже есть. Например, беспилотники «Калашникова» участвовали в боевых действиях в Сирии. Они хорошо себя зарекомендовали, и Минобороны с удовольствием их приобретает. Причём не только разведывательные, но и боевые. Может, по мощности они не такие большие, но это эффективные беспилотники», — сообщил Чемезов.
В концерне «Калашников» разработкой и производством БПЛА занимается ижевская компания ZALA AERO. В линейке присутствует ударный дрон «КУБ-БЛА» длиной 1,2 м, способный нести полезную нагрузку массой в 3 кг. Аппарат способен развивать скорость более 100 км/ч.
«Ударный беспилотный комплекс доставляет специальную нагрузку по координатам цели, которые задаются вручную либо по изображению с помощью приложения нагрузки. «Преимущества системы: высокая точность, скрытый запуск, бесшумность, простота применения», — говорится на сайте ZALA AERO.
Также в материалах компании упоминается 12-килограммовый дрон-камикадзе «Ланцет-3», напоминающий по внешнему виду уменьшенную версию крылатой ракеты. Икс-образная аэродинамическая схема позволяет ему маневрировать и атаковать движущуюся цель. Радиус поражения БПЛА оценивается в пределах 40 км, диапазон скоростей — 80—110 км/ч.
«Новинка от ZALA AERO получила название «Ланцет» не только из-за внешнего дизайна, но и из-за высокой точности. Этот беспилотник может пролететь десятки километров и произвести удар с хирургической точностью. Причём всё это действие можно наблюдать онлайн: в отличие от «КУБ-БЛА», «Ланцет» обладает телевизионным каналом наведения. Беспилотник не теряет видеоконтакт с оператором до самого соприкосновения с целью», — утверждают специалисты ZALA AERO.
Как пояснил Криворучко, использование малоразмерных беспилотных летательных аппаратов «прочно вошло в практику и на сегодняшний день превратилось в обыденное мероприятие».
- Замминистра обороны Алексей Криворучко
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
Помимо ударных функций, российская армия применяет небольшие дроны для оптико-электронной разведки, ведения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ретрансляции связи, доставки грузов и безопасности целеуказания управляемым боеприпасам.
«Широкое применение малоразмерных БПЛА позволяет многократно сократить расход боеприпасов на поражение целей, повысить гибкость и оперативность применения артиллерии», — подчеркнул Криворучко.
Кроме того, большое значение военные придают развитию крупноразмерных беспилотных комплексов. Сегодня в арсенал ВС РФ входят три подобных дрона: «Иноходец» («Орион»), «Альтиус» и «Форпост».
Они также применялись в ходе боевых действий, нанося удары малогабаритными самонаводящимися боеприпасами. По словам Криворучко, применение данных БПЛА с небольшими авиационными снарядами показало их высокую эффективность.
«Завершается разработка малогабаритных управляемых бомб и ракет, опытные образцы которых уже проходят обкатку в войсках; в серию они также пойдут со следующего года», — сообщил Криворучко.
Кроме того, до конца 2021 года ВС РФ могут получить комплексы с универсальными беспилотниками больших дальностей и продолжительности полёта, которые могут нанести удары как штатными боеприпасами оперативно-тактической авиации, так и специализированными средствами доставки. Это позволит российским войскам уничтожать стационарные и подвижные объекты неприятеля.
- Тяжёлый БПЛА «Альтиус»
- © Министерство обороны РФ
В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что широкое применение беспилотной авиации превратилось в общемировой тренд. Благодаря развитию БПЛА российская армия может решить множество боевых задач, уменьшая риск для жизни и здоровья военнослужащих.
«В России беспилотная авиация развивается порядка 20 лет, так же активно, как и во всём мире. Новейшие беспилотные комплексы, включая малоразмерные изделия, будут поступать на вооружение и в ближайшее время. В основном они будут выполнять разведывательно-ударные функции. Такая техника востребована и очень нужна», — пояснил Корнев.
«Широкий спектр ядерных боеприпасов»
Ещё одной значимой новинкой, которая в ближайшее время пополнит арсенал российской армии, станет комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) РС-28 «Сармат». Это оружие относится к пятому поколению и придёт в соединения РВСН на замену Р-36М2 «Воевода». Работы по «Сармату» находятся на завершающей стадии.
«Отмечу, что уже сегодня с положительным результатом завершены бросковые испытания ракеты «Сармат». В ближайшее время мы приступим к проведению лётных испытаний этого ракетного комплекса», — сказал Криворучко «Красной звезде».
Этап лётных испытаний будет проводиться на полигоне в Красноярском крае в районе посёлка Северо-Енисейский.
Главные достоинства ракеты «Сармат» заключены в колоссальных энергетических возможностях. Эта 200-тонная жидкостная ракета обладает неограниченной дальностью полёта. Также на РС-28 будет устанавливаться гиперзвуковой крылатый блок «Авангард».
«Сармат» будет оснащён широким спектром большой мощности ядерных боеприпасов, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО. Высокие характеристики по защищённости пусковых установок и большие энергетические возможности обеспечат применение комплекса в любых условиях обстановки», — заявил ранее президент РФ Владимир Путин.
«Скорее всего, дальность «Сармата» при неполном боевом оснащении — 20 тыс. км, то есть в два раза больше, чем у «Воеводы». Принятие на вооружение такого заметного усилителя наших ядерных сил гипотетически может заставить американцев пересмотреть подход к СНВ-III», — рассказал Корнев.
В комментарии RT экс-начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник в отставке Виктор Есин подчеркнул, что «Сармат» значительно превосходит по характеристикам «Воеводу», хотя и разрабатывается на базе этой ракеты. По словам эксперта, есть все основания утверждать, что РС-28 будет неуязвима для современных и перспективных комплексов обороны войск.
«Сармат» сможет наносить удар не только через Северный полюс, но и через Южный. Кроме того, у него будет новое боевое оснащение, нынешние средства противоракетной обороны. Эти возможности значительно повысят надёжность ядерного сдерживания, которое осуществляет Россия», — подытожил Есин.
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