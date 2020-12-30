В Минобороны рассказали о лётных испытаниях ракеты «Сармат»
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Он напомнил, что в России ведётся создание новейшего комплекса с тяжёлой ракетой «Сармат».
«Отмечу, что уже сегодня с положительным результатом завершены бросковые испытания ракеты «Сармат». В ближайшее время мы приступим к проведению лётных испытаний этого ракетного комплекса», — цитирует ТАСС Криворучко.
Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал, когда планируется постановка межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на боевое дежурство.