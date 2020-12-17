«Золотая идея»: какое российское оружие отметили премией Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству

Премию «Золотая идея», учреждённую Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), получили три российских оборонных предприятия. ЦНИИ «Буревестник», концерн «Калашников» и КБП им. Шипунова вместе с Тульским оружейным заводом удостоились награды за разработку 57-мм боевого модуля в морском исполнении, линейку автоматического оружия и управляемой термобарической ракеты. Эксперты отмечают, что эти образцы сконструированы на основе наиболее современных технологических решений.

Три российских оборонных предприятия стали лауреатами премии «Золотая идея» за вклад в области разработки «продукции военного назначения». Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), которая выступает учредителем награды.

Премию получили нижегородский ЦНИИ «Буревестник», концерн «Калашников» (Ижевск) и авторский коллектив тульского Конструкторского бюро приборостроения (КБП) им. академика А.Г. Шипунова и Тульского оружейного завода.

Эти предприятия удостоились награды за разработку по итогам прошлого года 57-мм боевого модуля 2А91 в морском исполнении, линейки современного автоматического стрелкового оружия и управляемой ракеты с фугасной термобарической боевой частью для противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Конкурс-М».

Торжественная церемония чествования победителей прошла в парке «Патриот», расположенном в подмосковной Кубинке.

Как говорится в материалах ФСВТС, «Золотая идея» вручается ежегодно «в целях стимулирования экспорта российской продукции военного назначения, разработки и производства новейших конкурентоспособных отечественных образцов вооружения и военной техники».

«Сплошное облако осколков»

Как отметили опрошенные RT эксперты, 57-мм боевой модуль 2А91 — это корабельная модификация сухопутной дистанционно-управляемой установки АУ-220М («Байкал»).

Сейчас этим комплексом вооружения оснащается зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) 2С38 «Деривация-ПВО». Также один из вариантов АУ-220М, известный как «Кинжал», установлен на опытном образце тяжёлой боевой машины пехоты Т-15.

Ожидается, что в будущем 57-мм модуль появится в башне обновлённой версии боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». В настоящее время это оригинальное изделие применяет две автоматические 30-мм пушки.

«Буревестник» не сообщал о разработке морского варианта АУ-220М. На сайте предприятия указано, что «Байкал» способен вести огонь «с места, с ходу и на плаву во всех условиях боевого применения».

Высокая точность нижегородского боевого модуля обеспечивается комбинированным прицельным комплексом, который состоит из телевизионного и тепловизионного каналов, лазерных дальномеров, а также оборудования по стабилизации поля зрения. В Минобороны РФ считают «Байкал» эффективным средством нанесения огневого поражения противнику.

«Максимальная скорострельность АУ-220М — 80 выстрелов в минуту, дальность стрельбы — до 14,5 км, боекомплект — 80 выстрелов. В боекомплекте — многофункциональные осколочно-фугасные, бронебойные и управляемые снаряды. С пушкой спарен пулемёт калибра 7,62 мм, боекомплект — 1000 патронов. Модуль имеет возможность вращения на 360 градусов по горизонту», — говорится в материалах военного ведомства.

В беседе с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин отметил, что корабли и другие носители, на которых будут установлены модули АУ-220М, получат очень мощное оружие, обладающее чрезвычайно высокой скорострельностью.

«Если мы имеем дело с боеприпасами с дистанционным подрывом, то 57-мм пушка АУ-220М может создавать сплошное облако осколков, обеспечивая тем самым защиту корабля от малоразмерных БПЛ, крылатых ракет и неуправляемых боеприпасов», — пояснил Литовкин.

«Универсальное изделие»

На сайте ФСВТС не указываются конкретные образцы «Калашникова», за которые предприятие было удостоено награды. Тем не менее известно, что в прошлом году концерн анонсировал старт продвижения на мировой рынок автоматов 200-й серии. Соответствующее заявление в феврале 2019 года сделал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«На автоматы Калашникова новейшей, 200-й серии оформлены разрешительные экспортные документы. С этого момента «Рособоронэкспорт» может предлагать своим партнёрам модификации АК-200, АК-203, АК-204 и АК-205, которые будут впервые показаны за рубежом... Мы ожидаем высокий спрос на них на Ближнем Востоке и во всём мире», — сказал Михеев.

Владимир Онокой демонстрирует возможности АК 200-й серии

РИА Новости

© Евгений Биятов

В марте 2019-го на оружейном предприятии в индийском городе Корва было запущено масштабное производство АК-203. При технической поддержке России предполагается выпустить более 700 тыс. экземпляров этого оружия.

Как отмечают специалисты «Рособоронэкспорта», высокая эффективность АК-203 основана на проверенной годами газоотводной автоматике, мощном калибре, современной эргономике и улучшенной кучности. Автомат идеально подходит для оснащения регулярных воинских формирований и спецназа, утверждают в ведомстве.

Как ранее сообщил RT технический консультант Калашников Media Владимир Онокой, образцы 200-й серии имеют достойный для армейских автоматов показатель кучности — 1,5—2 угловых минуты.

В частности, АК-203 и другие изделия калибра 7,62 мм способны эффективно поражать цели на удалении до 300 м, а их «родственники» калибра 5,45 мм — до 500 м. Темп стрельбы автоматов 200-й серии производитель оценивает в 600 выстрелов/мин.

Несмотря на немалое количество технологических новшеств в «двухсотках», по словам Онокоя, эти автоматы сохраняют традиционную для линейки АК надёжность и простоту эксплуатации.

Эксперты полагают, что образцы 200-й серии могут быть импортированы десятками государств, в том числе теми странами, которые ранее приобрели автоматы 100-й серии.

«Концерн Калашников развивает линейку стрелкового вооружения, основываясь на современных технологиях. Оружие становится более точным, а его универсальность позволяет военнослужащим выполнять боевые задачи днём и ночью в любых погодных условиях», — отметил в комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков.

Также аналитик обратил внимание на то, что новейшие образцы АК оснащены стандартизированными обвесами, которые дают возможность вести стрельбу с помощью тепловизоров, систем целеуказания и другого дополнительного оборудования.

«Из современного автомата Калашникова получается универсальное изделие, которое в зависимости от боевой обстановки и поставленных задач как штатное стрелковое изделие позволяет выполнять требования командования при подготовке армейских частей к ведению общевойскового современного боя», — сказал Леонков.

«Термобарический эффект»

О ещё одном образце новейшего вооружения — управляемой ракете с фугасной термобарической боевой частью ПТРК «Конкурс-М», которая была отмечена премией ФСВТС, известно немного.

В 2018 году в ряде специализированных СМИ появились публикации о том, что КБП им. Шипунова ведёт разработку новых боеприпасов, в том числе ракеты с термобарической БЧ, которая значительно увеличит огневую мощь «Конкурса-М».

В актуальных материалах тульского предприятия можно найти упоминание о том, что оно предлагает заказчикам два типа управляемых ракет с термобарическими боевыми частями: 9М133Ф-1 и 9М133ФМ-3 дальностью до 5,5 и 10 км соответственно.

Противотанковый комплекс «Конкурс-М», поставленный ВС Белоруссии

© ВоенТВ Беларуси/Youtube

«Для понимания, какой мощью обладают термобарические боеприпасы, достаточно сказать, что они используются в огнемётной системе «Буратино». В ПТРК их использование необходимо для более эффективного поражения инженерных укреплений, где часто находится живая сила противника», — пояснил Дмитрий Литовкин.

Алексей Леонков несколько иначе смотрит на возможности новой ракеты для комплекса «Конкурс-М». По его мнению, термобарический боеприпас в большей степени предназначен для нанесения ударов по бронетехнике.