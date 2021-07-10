«Создание подобных машин станет прорывом»: каким будет российский беспилотный боевой танк на базе Т-14 «Армата»

Беспилотная версия танка Т-14 на гусеничной платформе «Армата» успешно прошла тестовые испытания, сообщил первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков. Использование в современной военной технике технологий с высоким уровнем автоматизации и элементами искусственного интеллекта он назвал «требованием времени». Создание полностью роботизированных основных боевых танков эксперты называют настоящим прорывом для российской оборонной промышленности. По мнению аналитиков, наличие таких машин повышает шансы отразить любую военную угрозу.

Беспилотная версия новейшего российского танка Т-14 «Армата» успешно прошла тестовые испытания. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков в интервью газете «Красная Звезда» в ответ на вопрос о развитии возможностей российского ОПК в сфере искусственного интеллекта и роботизации.

«И мы активно развиваем такие технологии. Например, хорошо известный танк «Армата» изначально проектировался как управляемая экипажем машина. Но уровень современных технологий сегодня позволяет превратить его в беспилотник – соответствующие тесты мы проводили, и они оказались успешными», — рассказал Артяков.

По словам первого замгендиректора «Ростеха», подобные технологии, «где машина практически всё делает сама, а человеку остаётся только подтвердить её выбор», внедряются во все современные образцы брони и авиационной техники, системы ПВО и так далее.

«Искусственный интеллект — это не дань моде, а требование времени. С каждым поколением техника становится всё умнее. В современных системах вооружений роль человека неуклонно снижается. Возрастает роль автоматизированных систем и таких технологий, как искусственный интеллект. Тем самым нивелируется человеческий фактор, повышается скорость, точность, эффективность поражения целей», — подчеркнул Владимир Артяков.

«Одно из самых перспективных направлений»

Российский танк Т-14 на базе тяжёлой гусеничной платформы «Армата» был разработан концерном «Уралвагонзавод». Разработка началась в 2010 году, а впервые танк продемонстрировали публике на параде Победы 9 мая 2015 года.

Создатели машины неоднократно отмечали, что Т-14 — не только единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, он также обладает рядом уникальных технических решений, главным из которых стала полностью необитаемая башня танка с дистанционным цифровым управлением. Командир и экипаж располагаются в изолированной бронекапсуле, откуда ведётся управление машиной и башней с основным оружием танка — 125-мм гладкоствольной пушкой 2А82.

Танк Т-14 «Армата»

РИА Новости

© Максим Блинов

Это уникальное техническое решение позволяет сохранить жизни экипажа даже при прямом попадании в башню и возгорании боекомплекта. При этом броня танка выдерживает лобовое попадание современных противотанковых ракет и снарядов.

Первые сведения о начале работ по созданию на базе платформы «Армата» боевого беспилотного танка появились в 2017 году. Тогда заместитель генерального директора «Уралвагонзавода» Вячеслав Халитов заявил, что вопрос о роботизации платформы прорабатывается, однако предварительно должны быть завершены теоретические и экспериментальные работы.

«Сегодня технологии продвинулись настолько и разработки в области робототехники идут вперёд таким темпом, что следует всерьёз задуматься о роботах как о новом виде оружия», — подчеркнул Халитов.

В 2018 году агентство РИА Новости со ссылкой на доклад 3-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны сообщило, что беспилотный танк, разрабатываемый на базе новейшей боевой платформы Т-14 «Армата», получил название «Тачанка-Б».

«Тачанка-Б» — разработка аванпроекта безэкипажной роботизированной ударной платформы тяжёлого класса на базе изделия Т-14 для семейства бронетанковой техники нового поколения», — говорится в докладе.

Уже в августе 2020 года «Уралвагонзавод» сообщил, что танк Т-14 «Армата» проходил испытания в беспилотном режиме. В концерне отметили, что «появление тяжёлых беспилотных боевых машин — вопрос ближайшего будущего».

«В рамках проводимых по заказу Минобороны НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. — RT) специалисты концерна проводят комплекс работ по созданию роботизированных боевых машин переднего края. В ходе работ в беспилотном режиме тестировался в том числе и танк Т-14 «Армата». Это одно из самых перспективных направлений развития бронетехники, которое позволит изменить расстановку сил на поле боя», — рассказали в концерне.

«Сохранять жизни»

На возможность появления в России беспилотного основного танка обратили внимание и на Западе. Так, в августе прошлого года американское военно-аналитическое издание The National Interest выпустило материал под заголовком «Россия разрабатывает безэкипажный танк Т-14 «Армата»?».

В нём обсуждались характеристики машины, а также возможные технические решения, которые придётся применить для превращения Т-14 в робота.

«Одна из проблем с дистанционно управляемыми машинами состоит в том, что необходимо, чтобы те, кто управляет ими на расстоянии, обладали «ситуационной осведомлённостью». Но в случае Т-14 этот момент, похоже, учтён. По периметру внешней обшивки танка расположены широкоугольные камеры. Они дают круговой обзор на 360 градусов и позволяют экипажу владеть ситуацией. Размещённый наверху башни прицел командира также предоставляет всю полноту обзора, в то время как прицел наводчика оснащён перископом прямого обзора и лазерным целеуказателем», — отмечали авторы издания.

По мнению The National Interest, «если безэкипажный вариант действительно находится в работе, то, возможно, это попытка заинтересовать иностранных покупателей».

Военный эксперт Юрий Кнутов, со своей стороны, считает, что будущий российский полностью роботизированный танк предназначен для нужд как Вооружённых сил РФ, так и заинтересованных иностранных заказчиков.

«На первом этапе разработки будут внедрены элементы дистанционного управления, после будет установлен компьютер с искусственным интеллектом, способный решать боевые задачи под контролем оператора. В перспективе Минобороны может принять решение и о создании экспортной модели — многие страны будут заинтересованы в её покупке, например Индия, Алжир, Египет», — рассуждает Кнутов.

В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с RT отметил, что сейчас российская армия обеспечена танками, бронированными машинами пехоты и другой техникой, поэтому в разработке полностью роботизированных танков нет срочной необходимости и на апробирование подобных технологий есть достаточно времени.

Танк Т-14 «Армата»

РИА Новости

© Минобороны России

«Учитывая, что сегодня отсутствует угроза большой войны, а есть лишь определённые очаги напряжённости, нет смысла тратить огромные средства на запуск серийного производства танка Т-14 на базе «Армата» в срочном порядке», — пояснил эксперт.

При этом разработка такой перспективной техники крайне важна, уверен Литовкин.

«Она позволяет сохранять человеческие жизни в различных условиях боя, а также более эффективно сдерживать и поражать противника. Россия стремится обновлять вооружённые силы и иметь необходимую технику для сдерживания вероятного агрессора. В рамках этой концепции и ведётся масштабное исследование и испытание беспилотных боевых машин», — рассказал аналитик.

Юрий Кнутов подчёркивает, что у российского ОПК есть всё необходимое для успешного создания беспилотного основного боевого танка.

«С точки зрения оснащения Вооружённых сил РФ создание подобных машин станет прорывом, который позволит России быстрее и эффективнее реагировать на поле боя, ведь эти машины включены в единую сетевую систему управления войсками. Чем больше роботов будет появляться, тем больше будет шансов отразить любую военную угрозу», — заключил Кнутов.