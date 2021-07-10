«Создание подобных машин станет прорывом»: каким будет российский беспилотный боевой танк на базе Т-14 «Армата»
- Танк Т-14 «Армата»
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
Беспилотная версия новейшего российского танка Т-14 «Армата» успешно прошла тестовые испытания. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков в интервью газете «Красная Звезда» в ответ на вопрос о развитии возможностей российского ОПК в сфере искусственного интеллекта и роботизации.
«И мы активно развиваем такие технологии. Например, хорошо известный танк «Армата» изначально проектировался как управляемая экипажем машина. Но уровень современных технологий сегодня позволяет превратить его в беспилотник – соответствующие тесты мы проводили, и они оказались успешными», — рассказал Артяков.
По словам первого замгендиректора «Ростеха», подобные технологии, «где машина практически всё делает сама, а человеку остаётся только подтвердить её выбор», внедряются во все современные образцы брони и авиационной техники, системы ПВО и так далее.
«Искусственный интеллект — это не дань моде, а требование времени. С каждым поколением техника становится всё умнее. В современных системах вооружений роль человека неуклонно снижается. Возрастает роль автоматизированных систем и таких технологий, как искусственный интеллект. Тем самым нивелируется человеческий фактор, повышается скорость, точность, эффективность поражения целей», — подчеркнул Владимир Артяков.
«Одно из самых перспективных направлений»
Российский танк Т-14 на базе тяжёлой гусеничной платформы «Армата» был разработан концерном «Уралвагонзавод». Разработка началась в 2010 году, а впервые танк продемонстрировали публике на параде Победы 9 мая 2015 года.
Создатели машины неоднократно отмечали, что Т-14 — не только единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, он также обладает рядом уникальных технических решений, главным из которых стала полностью необитаемая башня танка с дистанционным цифровым управлением. Командир и экипаж располагаются в изолированной бронекапсуле, откуда ведётся управление машиной и башней с основным оружием танка — 125-мм гладкоствольной пушкой 2А82.
- Танк Т-14 «Армата»
- РИА Новости
- © Максим Блинов
Это уникальное техническое решение позволяет сохранить жизни экипажа даже при прямом попадании в башню и возгорании боекомплекта. При этом броня танка выдерживает лобовое попадание современных противотанковых ракет и снарядов.
Первые сведения о начале работ по созданию на базе платформы «Армата» боевого беспилотного танка появились в 2017 году. Тогда заместитель генерального директора «Уралвагонзавода» Вячеслав Халитов заявил, что вопрос о роботизации платформы прорабатывается, однако предварительно должны быть завершены теоретические и экспериментальные работы.
«Сегодня технологии продвинулись настолько и разработки в области робототехники идут вперёд таким темпом, что следует всерьёз задуматься о роботах как о новом виде оружия», — подчеркнул Халитов.
В 2018 году агентство РИА Новости со ссылкой на доклад 3-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны сообщило, что беспилотный танк, разрабатываемый на базе новейшей боевой платформы Т-14 «Армата», получил название «Тачанка-Б».
«Тачанка-Б» — разработка аванпроекта безэкипажной роботизированной ударной платформы тяжёлого класса на базе изделия Т-14 для семейства бронетанковой техники нового поколения», — говорится в докладе.
Уже в августе 2020 года «Уралвагонзавод» сообщил, что танк Т-14 «Армата» проходил испытания в беспилотном режиме. В концерне отметили, что «появление тяжёлых беспилотных боевых машин — вопрос ближайшего будущего».
«В рамках проводимых по заказу Минобороны НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. — RT) специалисты концерна проводят комплекс работ по созданию роботизированных боевых машин переднего края. В ходе работ в беспилотном режиме тестировался в том числе и танк Т-14 «Армата». Это одно из самых перспективных направлений развития бронетехники, которое позволит изменить расстановку сил на поле боя», — рассказали в концерне.
«Сохранять жизни»
На возможность появления в России беспилотного основного танка обратили внимание и на Западе. Так, в августе прошлого года американское военно-аналитическое издание The National Interest выпустило материал под заголовком «Россия разрабатывает безэкипажный танк Т-14 «Армата»?».
В нём обсуждались характеристики машины, а также возможные технические решения, которые придётся применить для превращения Т-14 в робота.
«Одна из проблем с дистанционно управляемыми машинами состоит в том, что необходимо, чтобы те, кто управляет ими на расстоянии, обладали «ситуационной осведомлённостью». Но в случае Т-14 этот момент, похоже, учтён. По периметру внешней обшивки танка расположены широкоугольные камеры. Они дают круговой обзор на 360 градусов и позволяют экипажу владеть ситуацией. Размещённый наверху башни прицел командира также предоставляет всю полноту обзора, в то время как прицел наводчика оснащён перископом прямого обзора и лазерным целеуказателем», — отмечали авторы издания.
По мнению The National Interest, «если безэкипажный вариант действительно находится в работе, то, возможно, это попытка заинтересовать иностранных покупателей».
Военный эксперт Юрий Кнутов, со своей стороны, считает, что будущий российский полностью роботизированный танк предназначен для нужд как Вооружённых сил РФ, так и заинтересованных иностранных заказчиков.
«На первом этапе разработки будут внедрены элементы дистанционного управления, после будет установлен компьютер с искусственным интеллектом, способный решать боевые задачи под контролем оператора. В перспективе Минобороны может принять решение и о создании экспортной модели — многие страны будут заинтересованы в её покупке, например Индия, Алжир, Египет», — рассуждает Кнутов.
В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с RT отметил, что сейчас российская армия обеспечена танками, бронированными машинами пехоты и другой техникой, поэтому в разработке полностью роботизированных танков нет срочной необходимости и на апробирование подобных технологий есть достаточно времени.
- Танк Т-14 «Армата»
- РИА Новости
- © Минобороны России
«Учитывая, что сегодня отсутствует угроза большой войны, а есть лишь определённые очаги напряжённости, нет смысла тратить огромные средства на запуск серийного производства танка Т-14 на базе «Армата» в срочном порядке», — пояснил эксперт.
При этом разработка такой перспективной техники крайне важна, уверен Литовкин.
«Она позволяет сохранять человеческие жизни в различных условиях боя, а также более эффективно сдерживать и поражать противника. Россия стремится обновлять вооружённые силы и иметь необходимую технику для сдерживания вероятного агрессора. В рамках этой концепции и ведётся масштабное исследование и испытание беспилотных боевых машин», — рассказал аналитик.
Юрий Кнутов подчёркивает, что у российского ОПК есть всё необходимое для успешного создания беспилотного основного боевого танка.
«С точки зрения оснащения Вооружённых сил РФ создание подобных машин станет прорывом, который позволит России быстрее и эффективнее реагировать на поле боя, ведь эти машины включены в единую сетевую систему управления войсками. Чем больше роботов будет появляться, тем больше будет шансов отразить любую военную угрозу», — заключил Кнутов.
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