Танк «Армата» испытали в беспилотном режиме
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«Специалисты корпорации ведут работы по созданию роботизированных боевых машин переднего края. В ходе работ в беспилотном режиме тестировался в том числе танк Т-14 «Армата», — приводит РИА Новости сообщение.
В концерне назвали появление тяжёлых беспилотных боевых машин «вопросом ближайшего будущего».
В начале июля в ФСВТС заявляли, что Россия готовит к продаже за рубеж танки Т-14 на платформе «Армата».
23 августа стало известно, что танк получил документы, которые позволяют вести переговоры о его экспорте.