Танк «Армата» испытали в беспилотном режиме

Российский танк Т-14 «Армата» прошёл испытания в беспилотном режиме. Об этом заявили в пресс-службе компании-разработчика — концерна «Уралвагонзавод».

«Специалисты корпорации ведут работы по созданию роботизированных боевых машин переднего края. В ходе работ в беспилотном режиме тестировался в том числе танк Т-14 «Армата», — приводит РИА Новости сообщение.

В концерне назвали появление тяжёлых беспилотных боевых машин «вопросом ближайшего будущего».

В начале июля в ФСВТС заявляли, что Россия готовит к продаже за рубеж танки Т-14 на платформе «Армата».

23 августа стало известно, что танк получил документы, которые позволяют вести переговоры о его экспорте.