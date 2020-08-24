Танк «Армата» испытали в беспилотном режиме

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Российский танк Т-14 «Армата» прошёл испытания в беспилотном режиме. Об этом заявили в пресс-службе компании-разработчика — концерна «Уралвагонзавод».
Танк «Армата» испытали в беспилотном режиме
  • © РИА Новости / Министерство обороны РФ

«Специалисты корпорации ведут работы по созданию роботизированных боевых машин переднего края. В ходе работ в беспилотном режиме тестировался в том числе танк Т-14 «Армата», — приводит РИА Новости сообщение.

В концерне назвали появление тяжёлых беспилотных боевых машин «вопросом ближайшего будущего».

В начале июля в ФСВТС заявляли, что Россия готовит к продаже за рубеж танки Т-14 на платформе «Армата». 

23 августа стало известно, что танк получил документы, которые позволяют вести переговоры о его экспорте.

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