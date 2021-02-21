«Обеспечить превосходство над лучшими аналогами»: серийные поставки танков «Армата» в армию начнутся в 2022 году

Серийные поставки танков Т-14 «Армата» российским военным начнутся в 2022 году, заявил генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов. Он подчеркнул, что танки получат новейший боеприпас, который производится с участием предприятий Росатома. Как отмечают эксперты, Т-14 создавался под современные условия боевых действий с перспективой на дальнейшее развитие боевой машины.

Серийные поставки новейшего российского танка Т-14 «Армата» в Вооружённые силы РФ начнутся в 2022 году.

Как рассказал главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов, с Минобороны заключены серийные контракты на поставку «Арматы».

По его словам, идут государственные испытания, окончание которых ожидается в ближайшие год-два. Терликов отметил, что до конца 2021 года по одному из контрактов запланирована поставка установочной партии машин.

«С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки этих машин», — сказал он в ходе международной выставки вооружений IDEX 2021.

Он добавил, что установочная партия машин будет оснащена новейшими боеприпасами, разработкой которых занимаются предприятия Росатома.

«Армата создавалась для того, чтобы обеспечить превосходство над лучшими аналогами. Планку мы держим на нужной высоте. Позиций сдавать не собираемся», — приводит слова Терликова ТАСС.

Он также добавил, что предприятие намерено снизить стоимость производства танка.

«Здесь будет встречное движение: мы отработаем технологию, снизим трудоёмкость, повысим технологичность и, учитывая дефлятор под новые контракты, согласуем цену, которая устроит обе стороны», — сказал он.

Напомним, что первые опытные образцы Т-14 были впервые представлены публике на параде Победы в 2015 году. После этого на протяжении нескольких лет продолжалась доработка конструкции танка. Создатели машины неоднократно отмечали, что Т-14 является не только единственным в мире танком третьего послевоенного поколения, но и обладает рядом уникальных технических решений.

Как полагают эксперты, Т-14 представляет собой следующую ступень развития танкостроения. В частности, об этом высказался военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, новейший российский танк ушёл от классической формы размещения экипажа, боекомплекта, двигателя, существовавшей в танкостроении со времён Второй мировой войны.

«Это танк, который уже был создан под современные условия боевых действий с перспективой на дальнейшее его развитие. Экипаж находится в бронекапсуле, отдельно боевое отделение тоже в бронекапсуле и необитаемый боевой модуль, (помимо автоматозаряжания, там очень много аппаратуры стоит), позволяющий вести прицельный огонь в любое время суток в любых климатических условиях», — сказал Леонков в беседе с RT.

Вместе с тем эксперт отметил, что появление нового танка не умаляет боевые задачи, которые ещё могут выполнять такие модели как Т-72 и Т-90, особенно, последние их модернизации.

«Но нужно понимать, что этих танков в армию возьмут определённое количество, речь шла примерно о 100 единицах, которые поступят в военную эксплуатацию, по результатам которой будет принято решение, сколько танков будет закупать Минобороны для своих бронетанковых частей», — полагает Леонков.

По его словам, перспективы Т-14 зависят от того, как пройдёт опытная эксплуатация в войсках. После этого, добавил Леонков, станет понятен состав будущих наших бронетанковых войск.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин отметил важность войсковых испытаний боевой машины. По его словам, в процессе таких тестов происходят многочисленные небольшие, но важные изменения.

«Это очень важный этап, которые должны пройти Т-14. Некоторые виды системы оружия настолько часто модернизировались и настолько часто в ходе войсковых испытаний проходили переработки, что их боевая эффективность возрастала в разы», — сказал Подберёзкин корреспонденту RT.

По мнению эксперта, Т-14 превосходит зарубежные аналоги примерно на величину в 25-45% по каждому из показателей, что является существенной разницей.

«Калибром ненамного отличается от немецкого, а вот скорость выстрела — значительно больше точность. Бронезащита фактически автоматическая, которая срабатывает при подлёте любого боеприпаса без участия человека… Эти все параметры говорят о том, что танк, безусловно, намного эффективнее, чем его аналоги, которые существуют у американцев, у немцев, французов», — сказал он.

Подберёзкин полагает, что в процессе войсковых испытаний упомянутые показатели могут быть вырасти ещё больше.

Экспортные перспективы

Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал, что интерес к Т-14 «Армата» проявили шесть зарубежных стран.

По его словам, некоторые страны рассматривают «Армату» как основной боевой танк.

«Арматой» интересуются порядка шести стран, которые уже эксплуатируют наши танки и с удовольствием проводят консультации с нами, проявляют интерес. Дело не в заявках, дело в том, чтобы показать платформу в том облике, в котором она будет превосходить существующие Т-80 и Т-90, — вот задача», — приводит ТАСС его слова на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби.

Отметим, что в начале февраля танк «Армата» получил паспорт экспортного облика.