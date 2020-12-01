Броня крепка: тест RT о русских танках

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RT
Танки появились во время Первой мировой войны, но в России их стали серийно производить после Октябрьской революции. Позднее советский Т-34 стал, по мнению экспертов, лучшим танком Второй мировой. Кроме того, в Великую Отечественную войну известность получили такие машины, как ИС-2 и КВ-1, на котором совершил свой подвиг Зиновий Колобанов, уничтоживший 22 немецких танка в одном бою. После войны танкостроение прошло долгий путь от Т-54 до прорывного проекта Т-14 «Армата», который, как ожидается, поступит в российскую армию в ближайшее время. Что вы можете вспомнить об отечественных танках? Проверьте себя с тестом RT.
Броня крепка: тест RT о русских танках
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

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