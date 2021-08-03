«Такие ракеты перехватить невозможно»: как Россия реализует программу создания гиперзвукового оружия

В России создаётся новая гиперзвуковая ракета большой дальности Х-95. Об этом сообщил начальник Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий. По его словам, ракетой будет оснащаться военная авиация. Как отмечают СМИ, речь может идти о модернизированных самолётах Ту-160М и Ту-22М3М. По словам аналитиков, появление Х-95 расширит линейку российского гиперзвукового оружия, которая включает в себя ракеты «Кинжал», «Циркон», а также комплекс стратегического назначения «Авангард».

В России ведётся разработка гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95. Об этом в своей статье для журнала «Военная мысль» рассказал начальник Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

В статье под названием «Факторы достижения победы в военных конфликтах будущего» отмечается, что «господство в воздушно-космической сфере — важнейшее условие успешного ведения боевых действий сухопутными и морскими группировками войск».

Превосходство в этой сфере, пишет Зарудницкий, «обеспечивается достаточностью количественно-качественного боевого состава ударной и истребительной авиации, а также применением эффективных способов их действий, позволяющих упреждать противника в ходе вооружённой борьбы в данной сфере».

«В этих целях для Воздушно-космических сил РФ разрабатываются и принимаются на вооружение такие новые и модернизированные образцы вооружений, военной и спецтехники, как стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М, авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», ВТО воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковая ракета Х-95», — отметил генерал-полковник.

Ранее появилась информация, что ракета будет запускаться с модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М и модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М.

Стратегический бомбардировщик Ту-160М

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Кроме того, в будущем этим типом ракет может оснащаться и перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). Самолёт сейчас разрабатывается в ОАО «Туполев». Согласно данным СМИ, демонстрационный образец ПАК ДА может быть готов уже к 2023 году.

Ранее СМИ также информировали, что в России разрабатывается гиперзвуковая ракета для истребителя пятого поколения Су-57. Она будет устанавливаться во внутрифюзеляжных отсеках. Однако имеет ли этот проект отношение к Х-95 — неизвестно.

«Уникальные лётно-технические характеристики»

Стоит отметить, что на сегодняшний день Россия является единственной страной, которая разработала, испытала и поставила на боевое дежурство несколько типов гиперзвукового оружия.

Так, ещё в декабре 2019 года министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что первый полк, вооружённый новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард», заступил на боевое дежурство.

О разработке «Авангарда» Владимир Путин впервые сообщил 1 марта 2018 года в своём послании Федеральному собранию. По его словам, «от существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз».

Визуальная демонстрация принципов работы ракеты «Авангард»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

«При движении к цели планирующий крылатый блок, как я и говорил в 2004 году, осуществляет глубокое маневрирование как боковое (причём на несколько тысяч километров), так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны», — заявил тогда российский президент.

В том же послании Владимир Путин сообщил и о создании гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал». Ракета устанавливается на специально модернизированном для этих целей дальнем истребителе-перехватчике МиГ-31К.

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«Уникальные лётно-технические характеристики высокоскоростного самолёта-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считаные минуты. При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в десять раз, ещё и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полёта, что позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность более 2 тыс. км ядерные и обычные боезаряды», — сказал Путин.

С декабря 2017 года «Кинжал» находится на опытно-боевом дежурстве в ВС РФ.

Ещё одна разработка в области гиперзвука, которой военное руководство России уделяет особое внимание, — ракета «Циркон». В отличие от «Кинжала», этот гиперзвуковой снаряд будет базироваться на кораблях ВМФ РФ.

В июле 2021 года Минобороны сообщило об успешных испытаниях «Циркона». Ракета была запущена с борта фрегата «Адмирал Горшков» и, преодолев более 350 км, поразила наземную цель. Тактико-технические характеристики изделия подтвердились, отметили тогда в МО РФ.

«Цирконы» способны развивать скорость до девяти Махов при дальности более 1 тыс км. Ими планируется оснащать как надводные, так и подводные корабли. Кроме того, в планах создание и ракеты «Циркон» наземного базирования. Об этом в декабре 2019 рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что впервые в истории сложилась уникальная ситуация в области стратегического баланса, при которой Россия оказалась впереди США в разработке новейших вооружений.

«Атомную бомбу создали США, и Советский Союз только догонял. Средств доставки, носителей ядерного оружия у нас тоже не было, не было стратегической авиации — Советский Союз догонял. Первые ракеты межконтинентальной дальности фактически тоже появились не у нас — Советский Союз догонял. На сегодняшний день у нас уникальная ситуация — догоняют нас», — подчеркнул Владимир Путин.

«Будет создана в кратчайшие сроки»

По словам аналитиков, гиперзвуковая ракета высокой дальности X-95 воздушного базирования будет иметь больший радиус действия, чем «Кинжал», что существенно расширит возможности ВКС РФ. Дальность «Кинжала» составляет порядка 2 тыс. км.

«Ракета дальнего действия позволит самолётам производить запуск гиперзвуковых ракет до входа в зону действия истребительной авиации противника или его систем ПВО. Таким образом, лётчики не будут подвергать себя опасности, а вероятность поражения цели возрастёт, так как гиперзвуковую ракету перехватить невозможно силами существующих зенитных комплексов блока НАТО. Она в 100% случаев долетает до цели и поражает её. На сегодняшний день это оружие практически неперехватываемое, неуничтожаемое», — заявил в беседе с RT директор музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Лямин предположил, что возможный выбор Т-160 и Ту-22 в качестве самолётов — носителей новой ракеты обусловлен, скорее всего, тем, что габариты Х-95 будут больше, чем у «Кинжала».

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

РИА Новости

© Андрей Станавов

«Судя по тому, что носителями могут являться бомбардировщики Ту-22М3М и Ту-160М, по всей видимости, ракета будет отличаться не только большей дальностью, но и большими размерами», — сказал аналитик в беседе с RT.

При этом специалисты отмечают, что благодаря полученному в ходе разработок «Авангарда», «Кинжала» и «Циркона» технологическому заделу создание Х-95 существенно ускорится.

«Учитывая, что у нас получилось с «Кинжалом», «Цирконом» и «Авангардом», я думаю, новая ракета будет создана в кратчайшие сроки. Вероятно, в ближайшие несколько лет начнутся испытания», — считает Кнутов.

По словам аналитиков, обладание гиперзвуковыми технологиями является критически важным для обеспечения обороноспособности страны.

«Особенность гиперзвукового оружия заключается в том, что на сегодняшний день такие ракеты перехватить невозможно. Не существует средств поражения, которые могли бы гиперзвуковую ракету уничтожить в полёте. Они могут успеть засечь её, но сбить — нет. Это задача ещё более усложняется, если ракета маневрирует в полёте», — пояснил Кнутов.

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Эксперты отмечают, что на сегодняшний день РФ является мировым лидером в области гиперзвуковых технологий.

«Россия является безусловным лидером. Следом идёт Китай. США отстают в этой области», — пояснил Юрий Лямин.

В свою очередь, Юрий Кнутов подчеркнул, что России удалось добиться такого успеха благодаря последовательной и своевременно начатой реализации программы по созданию гиперзвукового оружия.

«Россия проделала огромную работу. Изыскания в этой области велись не одно десятилетие. Поэтому тот прорыв, который позволил нам стать лидерами в этой области, не случаен», — заключил Кнутов.