Война дронов: чем уникальна новейшая российская система обнаружения и борьбы с БПЛА

Российские специалисты продолжают совершенствовать элементы комплекса обеспечения безопасности и нейтрализации беспилотников ROSC-1. Об этом RT рассказал инженер-программист предприятия-разработчика НПО «Алмаз» Владислав Атряхин. Главные отличия ROSC-1 от других подобных систем — в наличии компактного радара дальностью действия 25 км, высококачественной оптики и беспилотника «Волк-18», который может обезвреживать дроны противника специальными сетками либо таранить их. Кроме того, ROSC-1 способен перехватывать каналы управления вражескими БПЛА, глушить сигналы GPS и задавать им ложные координаты.

Специалисты ПАО «НПО «Алмаз» (входит в концерн «Алмаз-Антей». — RT) занимаются совершенствованием отдельных элементов радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности и нейтрализации БПЛА ROSC-1. Об этом в эксклюзивном комментарии RT сообщил инженер-программист предприятия Владислав Атряхин.

«Уже сейчас можно сказать, что наш заказчик получает готовый комплекс, способный работать в автоматическом режиме, то есть действовать без оператора. Было проведено множество самых разных испытаний, проявлена большая заинтересованность со стороны силовых ведомств России», — рассказал Атряхин.

ROSC-1 представляет собой станцию, состоящую из трёхкоординатного твердотельного радиолокатора Х-диапазона, оптико-электронной системы (ОЭС), устройств радиотехнического мониторинга (РТМ) и радиоэлектронного управления (РЭУ). Ещё один элемент комплекса — встроенный блок АЗН-В (автоматическое зависимое наблюдение-вещание. — RT), который необходим для контроля воздушного пространства и сопровождения воздушных судов. Электропитание анти-БПЛА-системы обеспечивает дизель-генератор.

Небо под контролем

ROSC-1 главным образом предназначен для обнаружения небольших по размеру летательных аппаратов и противодействия им. На сайте НПО «Алмаз» говорится, что станция способна эффективно нейтрализовать БПЛА типа RQ-11B Raven и RQ-7 Shadow.

Также ROSC-1 может противостоять различным модификациям коммерческих дронов, способных скрытно вести съёмку с больших высот (DJI Mavic и DJI Spark) и выступать носителями взрывчатки (квадрокоптеры типа DJI Phantom, мультикоптеры, различные аппараты самолётного и вертолётного типов). Помимо борьбы с беспилотниками, станция может применяться для обеспечения орнитологической безопасности в районе аэродромов.

Устройства радиотехнического мониторинга (РТМ) и радиоэлектронного управления (РЭУ) системы ROSC-1

© ПАО «НПО «АЛМАЗ» ТОП «ЛЭМЗ»

«При выборе основных технических решений для создания комплекса специалистами ПАО «НПО «Алмаз» был проведён анализ угроз и способов их нейтрализации с учётом перспектив их развития, в том числе возможности по автономному полёту БПЛА», — отмечается в материалах предприятия.

К преимуществам своего детища НПО «Алмаз» относит мобильность, автономность, высокую разрешающую способность по дальности, адаптивную систему селекции движущихся целей, возможность совместной работы нескольких станций и комплексный контроль воздушной обстановки, который обеспечивается применением на одной платформе радиолокационной станции (РЛС) и оптической системы.

ROSC-1 способен обеспечить защиту в радиусе 2—4 км от охраняемого объекта. Станция может монтироваться на грузовик (мобильная версия) и имеет также стационарное исполнение.

По словам Владислава Атряхина, всё оборудование комплекса помещается в контейнер и развёртывается на местности или территории объекта, подлежащего охране, всего за несколько минут. В зависимости от комплектации расчёт системы составляет от двух до четырёх человек.

«Комплекс автономен и очень удобен в эксплуатации. Своим главным достижением мы считаем разработку РЛС. Наш радиолокатор имеет дальность 25 км, тогда как максимальный радиус обнаружения у других подобных изделий ограничен 5—10 км», — сказал Атряхин.

Он также отметил, что в ходе разработки ROSC-1 специалисты «Алмаза» учитывали трудности, которые существуют при фиксации малогабаритных дронов с небольшим количеством металлических элементов. По его словам, эффективность радиолокатора удалось повысить за счёт интеграции «сложных зондирующих сигналов».

«Естественно, мы позаботились и о качестве оптико-электронной системы. Она обеспечивает дополнительный контроль воздушного пространства и помогает идентифицировать БПЛА. Радиус её действия составляет 3 км, чего более чем достаточно для борьбы с малогабаритными аппаратами», — подчеркнул Атряхин.

Главным оружием ROSC-1, по его мнению, является комплекс средств подавления, который позволяет реализовать сразу несколько задач по противодействию беспилотникам.

«После обнаружения приближающихся БПЛА станция с помощью специальных средств пытается перехватить канал управления дроном. Если необходимо, то можно и посадить вражеский аппарат. Второй вариант — подавление сигналов в диапазоне частот от 2,5 до 5 ГГц и сигналов GPS», — пояснил Атряхин.

Кроме того, благодаря уникальному оборудованию ROSC-1 может задать дронам ложные географические координаты. Аппараты, которые подверглись вмешательству такого рода, меняют вектор движения и улетают от охраняемого объекта.

Ещё один способ защиты от БПЛА, который интегрирован в ROSC-1, заключается в применении беспилотного охотника за дронами «Волк-18». Впервые этот необычный аппарат был продемонстрирован широкой публике на международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Сейчас «Алмаз» предлагает заказчикам уже модернизированную версию «истребителя».

«Волк-18» — это квадрокоптер размером 60 х 60 см и взлётной массой 6 кг. При сближении с вражеским аппаратом он выстреливает сетками, которые запутывают его винты. Поражённый БПЛА, как правило, стремительно теряет высоту и разбивается.

Беспилотный охотник за дронами «Волк-18» на МАКС-2021

© RT / Алексей Заквасин

«Волк-18» получает целеуказание от станции, но преследует дрон противника в автоматическом режиме. Размеры выстреливаемой сетки составляют 2 х 2 м, поэтому вероятность промаха невелика. К тому же дистанция поражения должна быть менее 5 м», — рассказал Атряхин.

Как говорит специалист «Алмаза», «Волк-18» — достаточно манёвренный и скоростной БПЛА. Его лётные характеристики позволяют догнать практически любой аппарат неприятеля. Беспилотник-истребитель может подниматься на высоту до 2 км и находиться в воздухе порядка 30 минут.

«Помимо сеток, «Волк-18» может бороться с БПЛА с помощью специального таранного устройства. Оно подвешивается в передней части аппарата и способно наносить удар, сила которого достаточна для выведения из строя дрона противника. При отсутствии же такого устройства или неудаче «Волк-18» может «стать камикадзе» и пожертвовать собой», — говорит Атряхин.

«Новое и перспективное направление»

В комментарии RT военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что создание ROSC-1 отвечает насущным потребностям армии и силовых ведомств России в сфере борьбы с БПЛА. По его словам, против малогабаритных дронов, которые используют террористы и иностранные ВС, не всегда эффективны традиционные средства ПВО.

«Необходимо удешевлять средства защиты от беспилотников. Стрелять по ним зенитными ракетам стоимостью в десятки тысяч долларов — слишком затратное занятие. Да, в России сегодня разрабатываются дешёвые ракеты, но лучше всего применять иные средства, не требующие больших расходов», — рассуждает Шурыгин.

В разговоре с RT главный редактор специализированного издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов заявил, что ROSC-1 нацелен на защиту от атак дронов-камикадзе и недорогих аппаратов, которые оснащаются взрывчатыми веществами. По его словам, в мире появился новый класс угроз, который потребовал сочетания на одной платформе различных способов обнаружения и противодействия.

«Разработка предприятия концерна «Алмаз-Антей» как раз относится к такого рода комплексным решениям. Система (ROSC-1. — RT) повышает эффективность противодействия беспилотным летательным аппаратам малого класса», — сказал Федутинов.

Аналогичной точки зрения придерживается директор музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов. В беседе с RT эксперт выразил мнение, что специалисты «Алмаза» создали комплекс, который позволяет обнаруживать дроны, практически не отражающие радиолокационные волны. При реализации проекта ROSC-1 не последнюю роль, как считает аналитик, сыграл опыт сирийской кампании.

«Перехваченные дроны сирийских боевиков были тщательно изучены военными и представителями оборонной промышленности. Прежде всего опыт защиты авиабазы Хмеймим от нападения БПЛА террористов показал необходимость использования разных каналов обнаружения и широкого применения средств радиоэлектронной борьбы, что, собственно, и учтено в разработке «Алмаза», — отметил Кнутов.

Также эксперт высоко оценил возможности «Волка-18». По его мнению, беспилотник-перехватчик не является основным средством противодействия дронам противника, но эффективен, когда требуется осмотреть или обезвредить цель, особенно одиночную.

«Такой антидрон — это новое и перспективное направление развития инженерной мысли. В определённых обстоятельствах он эффективен против барражирующих боеприпасов и разведывательных аппаратов. Принятие на вооружение ROSC-1 должно увеличить возможности России по защите от БПЛА», — подытожил Кнутов.