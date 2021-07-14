«Лучше, легче и удобнее»: как концерн «Калашников» развивает линейку пистолетов Лебедева

Концерн «Калашников» намерен создать сверхкомпактную модификацию пистолета Лебедева (ПЛ). Об этом сообщил заместитель генерального директора — главный конструктор предприятия Сергей Уржумцев. По его словам, новая модель будет использоваться для скрытого ношения. На данный момент линейка пистолетов Лебедева представлена базовыми версиями МПЛ и МПЛ1, спортивным SP1 и компактным ПЛК. Между тем МПЛ и МПЛ1 уже поставляются в Росгвардию. Как отмечают аналитики, сверхкомпактная версия может заинтересовать спецслужбы. По мнению экспертов, пистолеты ПЛ производятся с применением новейших технологий и современных материалов, что позволяет сделать это оружие легче и эффективнее образцов, стоящих сейчас на вооружении российских силовых ведомств.

Группа компаний «Калашников» (входит в «Ростех») намерена создать сверхкомпактную модификацию пистолета Лебедева. Об этом сообщил заместитель генерального директора — главный конструктор АО «Концерн «Калашников» Сергей Уржумцев.

«Что касается сверхкомпактной модификации, то да, такой образец в линейке ПЛ будет. По конкретным срокам сейчас невозможно сказать, так как это будет определяться потребностями структур, которые будут его заказывать. В любом случае он появится несколько позже, чем выйдут на рынок существующие версии — пистолеты МПЛ, МПЛ1 и ПЛК», — заявил Уржумцев в интервью ТАСС.

По его словам, подобные модели существуют и в линейках зарубежных производителей, например австрийской компании Glock.

«Сверх- или субкомпактный — это пистолет скрытого ношения. Я бы не стал сейчас раскрывать потенциальных заказчиков, сошлюсь только на мировой опыт. Практически во всех мировых пистолетных брендах, например в линейке Glock, такое исполнение пистолета имеется. Объёмы продаж не очень большие относительно базовых изделий, однако для удовлетворения всего спектра потенциального рынка такая версия необходима», — отметил главный конструктор концерна.

Пистолет ПЛК

© АО «Концерн «Калашников»

Помимо этого, Уржумцев сообщил, что на базе технологий, которые были применены в ходе разработки пистолетов Лебедева, планируется создать субкомпактный пистолет-пулемёт. «Калашников» сейчас ведёт отработку требований к проекту «с потенциальными заказчиками, которые заинтересованы в данном классе стрелкового оружия».

«Линейка будет расширяться»

Работы по созданию пистолета Лебедева в рамках ОКР «Рысь» начались в 2014 году. По словам Уржумцева, изначально заказ на создание такого оружия поступил от Росгвардии.

«Все процессы регламентированы государственными стандартами, которые определяют порядок, виды и объём работ на каждом этапе, чтобы обеспечить качество и соответствие создаваемого изделия требованиям заказчика. В случае МПЛ и МПЛ1 заказчиком выступила Росгвардия, от неё мы получили основные требования к пистолету и тактико-технические характеристики», — пояснил Уржумцев.

При этом, как ранее сообщал генеральный директор ГК «Калашников» Дмитрий Тарасов, различными версиями пистолета Лебедева планируется оснащать не только подразделения Росгвардии, но и сотрудников МВД и Минобороны.

Первый прототип пистолета под индексом ПЛ-14 «Калашников» представил в 2015 году на Международном военно-техническом форуме «Армия-2015».

МПЛ1

© АО «Концерн «Калашников»

Как отметил создатель пистолета ведущий инженер-конструктор «Калашникова» Дмитрий Лебедев, «ключевым отличием ПЛ-14 от других современных аналогов стали его эргономика и баланс, наиболее полно соответствующие нынешним представлениям о биомеханике человека и производстве меткого выстрела».

Затем в компании была проведена работа по устранению недостатков опытной модели. Результатом этих усилий стало появление пистолетов МПЛ и МПЛ1, которые отличаются друг от друга габаритами — длина МПЛ составляет 205 мм, а МПЛ1 — 220 мм. Кроме того, МПЛ немного легче МПЛ1: их масса с магазином без патронов достигает 800 и 815 г соответственно. Оба пистолета используют один и тот же калибр 9 (9х19) и комплектуются магазинами на 16 патронов.

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Эти модели успешно прошли госиспытания и в мае 2021 года были приняты на вооружение Росгвардии.

Кроме того, в линейке ПЛ имеется и спортивная версия. Пистолет, получивший обозначение SP1, предназначен для практической стрельбы в классах production и production optics.

В «Калашникове» также создали компактную модификацию пистолета Лебедева — ПЛК. Впервые она была продемонстрирована публике на форуме «Армия-2017».

Длина компактной версии составляет 180 мм, вес — 710 г. Боезапас оружия по сравнению со старшей моделью сократился на два патрона.

Габариты сверхкомпактной версии пистолета пока неизвестны, но эксперты полагают, что он будет меньше и легче, чем ПЛК.

Линейка пистолетов Лебедева в дальнейшем будет расширяться, сообщил Уржумцев.

«В настоящее время ПЛ представлен тремя образцами. Действительно, линейка будет расширяться, в первую очередь за счёт создания гражданских версий этого пистолета и — в перспективе — сверхкомпактной версии», — сказал он в интервью ТАСС.

«Много технологических ноу-хау»

По словам Сергея Уржумцева, при создании пистолетов ПЛ разработчики использовали новейшие технологии. Так, стволы МПЛ и МПЛ1 подвергаются термообработке по особому техпроцессу.

Кроме того, инженерные решения позволили повысить прочность и надёжность пистолета.

«Особенностью пистолетов является то, что затворы выполнены из стали, а рамка с направляющими — из алюминия. Формально более твёрдая сталь могла бы быстро износить алюминий. Наше технологическое решение позволяет устранить данную проблему и обеспечить стойкость направляющих рамки истиранию. В МПЛ вообще очень много технологических ноу-хау, внедрённых на уровне базовых критических технологий», — пояснил Уржумцев.

Компания также разрабатывает линейку дополнительного оборудования, которое может использоваться вместе с пистолетами серии ПЛ.

Пистолет Лебедева и дополнительное оборудование к нему

© АО «Концерн «Калашников»

«В состав пистолета, как я уже говорил ранее, входит достаточно богатая комплектация, которая позволяет расширить его тактические возможности. Если говорить о создании дальнейших элементов модулей, то да, сейчас мы этот вопрос прорабатываем. В первую очередь за счёт расширения линейки применяемых прицельных приспособлений. Например, сейчас рассматриваем вопрос по выбору специального малогабаритного коллиматорного прицела», — рассказал Уржумцев.

Крепиться данное оборудование может в том числе благодаря наличию у пистолетов ПЛ планки Пикатинни — кронштейна с рельсовым креплением для лёгкой установки прицелов и другого оборудования.

Отличительная особенность пистолета — его модульная конструкция, в результате «из одной модели можно создать целую линейку образцов для выполнения разных задач».

«Это обеспечивается комплектацией: сменными стволами, прибором малошумной стрельбы, разными по размеру рукоятками, прицельными приспособлениями, наличием установочных баз для крепления дополнительного оборудования и многими другими элементами», — рассказал главный конструктор концерна.

Кроме того, по его словам, пистолет Лебедева также отличается от иностранных аналогов усовершенствованной эргономикой.

«ПЛ отличается исключительной эргономикой —не только относительно Glock, но и прочих лучших мировых аналогов. С другой стороны, все модификации ПЛ всеядны относительно применяемых боеприпасов. Речь идёт как об обычных боеприпасах класса 9х19 «Люгер», так и бронебойных класса 7Н21. Притом что ПЛ по массогабаритным характеристикам находится в одной линейке с аналогами, хотел бы ещё раз подчеркнуть эргономику этого пистолета и, как следствие, лучшую управляемость, большую боевую и практическую скорострельность», — заявил Уржумцев.

Такие показатели достигаются за счёт «оптимального положения центра массы», благодаря чему пистолет удобно лежит в руке, что позволяет при стрельбе минимизировать подброс. Этим также обеспечивается высокая боевая скорострельность.

Возможности — сохранить, габариты — уменьшить

Как полагают эксперты, сверхкомпактная версия ПЛ может заинтересовать спецслужбы.

«Такой пистолет может пригодиться спецслужбам для скрытого ношения во время использования гражданской одежды. То есть он будет носиться в оперативной кобуре под мышкой или в поясной кобуре под пиджаком», — рассказал в беседе с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин.

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев считает, что сильной стороной такого оружия станет «сохранение боевых возможностей» старших моделей при значительном уменьшении габаритов.

По словам аналитиков, сравнивать пистолеты ПЛ, к примеру, с продукцией Glock сейчас довольно сложно, поскольку австрийская компания уже много лет выпускает подобное оружие и хорошо себя зарекомендовала, а пистолеты системы Лебедева только начинают поступать заказчикам.

Вместе с тем эксперты полагают, что более позднее появление на рынке линейки ПЛ становится её конкурентным преимуществом, поскольку специалисты «Калашникова» имели возможность изучить зарубежный опыт и заранее избежать допущенных другими производителями ошибок.

«Мы позже идём, поэтому можем учесть все ошибки и недостатки конкурентов. Поэтому ПЛ может оказаться даже лучше, чем его соперники на рынке», — полагает Дмитрий Корнев.

Он также отметил, что пистолеты Лебедева принципиально отличаются от советских моделей, которые до сих пор наиболее распространены в российских силовых ведомствах.

«Пистолеты Лебедева — это попытка создать новое поколение отечественных пистолетов с применением современных материалов. Это облегчённый пистолет с увеличенной ёмкостью магазина и с возможностями, которые лучше, чем у пистолетов предыдущих поколений. Он более технологичный, он лучше, легче и удобнее», — отметил Корнев.

В целом аналитики положительно оценивают результаты, которых достиг концерн «Калашников» в разработке линейки современных пистолетов. По словам Дмитрия Корнева, проект пистолета Лебедева «однозначно состоялся».

В свою очередь, Александр Бутырин отметил, что более детальную оценку детищу «Калашникова» можно будет дать после того, как ПЛ начнёт массово поступать на вооружение Росгвардии и других ведомств.