«Магистральный тренд»: как в России совершенствуется применение роботизированных вооружений

Минобороны РФ продолжит развивать систему подготовки специалистов по управлению и обслуживанию БПЛА и робототехнических комплексов (РТК), заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу. По его словам, эти виды военной техники, особенно беспилотники, превратились в «очень большую угрозу для противника». Ранее начальник Военной академии Генштаба ВС РФ Владимир Зарудницкий заявил, что применение роботизированных комплексов наряду с другими типами вооружений позволяет завоёвывать превосходство над противником. Эксперты отмечают, что в российской армии ведутся активные работы по совершенствованию возможностей безэкипажных машин и тактики их применения.

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе встречи с коллективом Красноярского машиностроительного завода заявил о необходимости продолжать совершенствование программы подготовки специалистов в сфере применения БПЛА и робототехнических комплексов (РТК).

«Мы начали подготовку специалистов беспилотной авиации ещё пять лет назад. За это время беспилотники превратились в серьёзную силу, очень большую угрозу для противника. И конечно, тут нужны другие знания, новые специалисты — как для обслуживания, ремонта, так и для работы на этой технике», — цитирует Шойгу пресс-служба военного ведомства.

По словам министра, разведывательный и ударный потенциал автономных машин постоянно расширяется на современном театре военных действий (ТВД). Шойгу отметил, что за последнее время «появились боевые роботы, которые десять лет назад можно было увидеть только в кино». Серьёзный прогресс был достигнут и в сфере беспилотной авиации, констатировал он.

«Появились ударные беспилотники. Их много разных. Появились беспилотники, которые работают не на расстоянии 200—300 км, а на тысячи километров. Они оснащены оружием, действующим на дистанции 500 км, есть и больше», — отметил Шойгу.

Как сообщил министр обороны, в связи с широким распространением на ТВД безэкипажной техники в Вооружённых силах РФ подверглись корректировке учебные программы абсолютно всех армейских специальностей. Кроме того, появилось более 300 новых программ, связанных с эксплуатацией БПЛА и РТК.

«Мы очень внимательно смотрим за мировыми тенденциями развития не просто науки и образования — мы смотрим за развитием технологий, за тем, что сегодня применяется и делается в армиях других стран. И конечно, с учётом масштабного и очень скоростного развития цифровизации, программ, связанных с появлением искусственного интеллекта, мы вносим коррективы в наши учебные программы, готовим новых специалистов», — подчеркнул Шойгу.

Оперативность и точность

Как отмечают эксперты, Минобороны РФ действительно уделяет пристальное внимание развитию системы подготовки специалистов по управлению и применению автономных комплексов.

Потребность в таких военнослужащих будет возрастать по причине насыщения войск новейшими беспилотными и робототехническими изделиями и усложнения их электронной начинки, спрогнозировал в беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Сейчас в связи с масштабным оснащением беспилотниками и роботами военнослужащие проходят курсы переподготовки, многие знания усваиваются и в процессе эксплуатации. Пока в войсках есть техника, которой не очень сложно управлять и которую несложно ремонтировать, но прогресс не стоит на месте. Комплексы становятся сложнее, тактика применения меняется, и спрос на более квалицированные кадры будет увеличиваться», — утверждает Михайлов.

По его словам, в последние годы наблюдается серьёзная трансформация системы высшего военного образования. Так, в 2015 году в Военно-воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина был учреждён факультет беспилотной авиации.

«Созданный в 2015 году факультет беспилотной авиации является молодым и перспективным в военно-воздушной академии. Он имеет в своём составе две кафедры: наземных систем комплексов воздушной разведки; робототехнических комплексов и систем воздушного базирования», — говорится в материалах вуза.

Тяжёлый разведывательно-ударный беспилотный комплекс «Охотник»

РИА Новости

Факультет осуществляет подготовку высококвалифицированных офицеров, которые могут командовать подразделениями, оснащёнными БПЛА, и заниматься дешифровкой разведданных.

От студентов требуются хорошая математическая подготовка, твёрдые знания в области геоматики, радиоэлектроники, дистанционного зондирования Земли, эксплуатации РТК воздушного базирования и цифровой обработки информации.

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Факультет имеет современную учебно-материальную базу. Для обеспечения лётной подготовки в академии сформирован учебный отряд, который оснащён несколькими типами БПЛА: «Форпост», «Орлан-10», «Леер-3», «Гранат-4». В ближайшее время курсанты смогут предметно изучать возможности тяжёлых дронов «Форпост-Р», «Орион», «Альтиус» и «Охотник».

Помимо сферы военного образования, Минобороны работает над совершенствованием тактики использования беспилотных систем. Так, в августовском номере журнала «Военная мысль» под авторством трёх полковников была опубликована статья, посвящённая новым способам применения дронов радиотехнической разведки в ходе боевых действий в тактической зоне.

Военные рассказали, что широко распространённый в мотострелковых бригадах ВС РФ беспилотник «Орлан-10» на этапе анализа радиоэлектронной обстановки выявляет «не более 60% объектов, подлежащих огневому поражению». По мнению авторов, нынешние методы применения этого БПЛА не позволяют полностью реализовать потенциал его электронной аппаратуры.

Для улучшения оперативности и точности определения координат авторы материала предлагают осуществлять барражирование по траектории в виде плоской замкнутой кривой, имеющей вид «восьмёрки» и состоящей из дуг одинакового радиуса.

«Соответственно, реализация данного способа, по предварительным оценкам, на 20—30% повысит оперативность вскрытия и точность определения координат РЛС войсковой ПВО, что позволит довести вероятность их поражения до 0,8—0,85», — считают российские военные.

Схематичное изображение траектории полёта БПЛА в виде плоской замкнутой кривой

© Министерство обороны РФ

Для более эффективного вскрытия радиолокационных станций (РЛС) полевой артиллерии авторы считают важным программировать дрон на полёт по траектории в виде спирали, что улучшает работу приёмника-пеленгатора.

Совместно с БПЛА полковники предлагают использовать комплексы радиоподавления «Метель» и «Метелица», а также устройства специального программного воздействия «Тактик-ПВ» и «Вольфрам». В таком случае, по оценкам офицеров, оперативность и точность вскрытия координат радаров полевой артиллерии повышается на 20—30%.

«Завоевание превосходства»

В том же выпуске «Военной мысли» была опубликована статья начальника Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковника Владимира Зарудницкого, в которой говорится, что комплексы с БПЛА и роботизированные ударные изделия стали важнейшими составляющими «завоевания превосходства над противником».

По словам военачальника, данные типы военной техники являются объектами интеграции технологий искусственного интеллекта (ИИ), которые в разы повышают эффективность применения на ТВД. Подобная техника способна самостоятельно определять пути достижения поставленной цели и «создавать угрозу системам прикрытия критически важных объектов».

Как считает Зарудницкий, в будущем беспилотники смогут принимать более масштабное участие в миротворческих и боевых операциях, вплоть до уничтожения авиационных ударных групп противника. Для этого требуются дроны, способные совершать длительные полёты и охватывать значительное пространство в целях контроля обстановки.

«Наработки в этом плане уже имеются, в частности, в скором времени в ВС России поступит перспективный двухмоторный разведывательно-ударный БПЛА «Альтиус» большой продолжительности полёта», — сообщил Зарудницкий.

Александр Михайлов отмечает, что перспективность масштабного применения роботизированных комплексов наиболее отчётливо продемонстрировали шестинедельный конфликт в Нагорном Карабахе и сирийская операция.

«Будущее, безусловно, за безэкипажной техникой. В региональных конфликтах БПЛА наносят точечные удары по противнику без риска для военнослужащих. А в постконфликтный период, как мы видим на примере Сирии и Карабаха, большое значение приобретает разминирование. Большой объём работы сейчас выполняют РТК инженерных войск вроде «Урана-6», — сказал Михайлов.

На сегодняшний день главным препятствием развития автономных систем наземного и воздушного базирования эксперт назвал недостаточное развитие технологий искусственного интеллекта.

Впрочем, как полагает Михайлов, множество проблем будет решено российскими специалистами в среднесрочной перспективе. По его мнению, масса трудностей исчезнет с повестки дня за счёт прогресса в области автоматизированных систем управления (АСУ).

Известно, что в этой сфере в России реализуется ряд крупных проектов. В частности, специалисты военного инновационного технополиса «ЭРА» совместно с инженерами пензенского АО «Радиозавод» разрабатывают АСУ управления группировкой смешанных РТК. В настоящее время создан стенд, который позволяет отрабатывать алгоритмы управления безэкипажными машинами.

В беседе с RT эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев связал дальнейший прогресс в области автономных комплексов с совершенствованием программного обеспечения, систем технического зрения и распознавания образов.

С точки зрения эксперта, внедрение таких новейших разработок позволит машине выбирать оптимальные маршруты движения, самостоятельно маневрировать, реагировать на изменения окружающей обстановки. При этом решение об открытии огня по этическим соображениям останется за человеком, предположил Денисенцев.