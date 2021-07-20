Россия заключила контракты на поставку комплексов борьбы с БПЛА «Репеллент»
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«У нас уже есть контракты», — сказал он журналистам на авиасалоне МАКС-2021, говоря о «Репелленте» и зенитных ракетно-пушечных комплексах «Панцирь». Его слова приводит РИА Новости.
По данным «Рособоронэкспорта», комплекс «Репеллент» предназначен для радиоэлектронной разведки БПЛА по сигналам радиоэлектронных средств и подавления их систем управления.
Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что Россия планирует занять 10% мирового рынка вооружений своими беспилотными летательными аппаратами.