Россия заключила контракты на поставку комплексов борьбы с БПЛА «Репеллент»

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Россия уже заключила первые контракты на поставку комплексов противодействия беспилотникам «Репеллент». Об этом сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
Россия заключила контракты на поставку комплексов борьбы с БПЛА «Репеллент»
  • © Виталий Тимкив/РИА Новости

«У нас уже есть контракты», — сказал он журналистам на авиасалоне МАКС-2021, говоря о «Репелленте» и зенитных ракетно-пушечных комплексах «Панцирь». Его слова приводит РИА Новости.

По данным «Рособоронэкспорта», комплекс «Репеллент» предназначен для радиоэлектронной разведки БПЛА по сигналам радиоэлектронных средств и подавления их систем управления. 

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что Россия планирует занять 10% мирового рынка вооружений своими беспилотными летательными аппаратами.

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