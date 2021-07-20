Россия планирует занять до 10% рынка вооружений своими БПЛА

Россия в среднесрочной перспективе планирует занять 10% мирового рынка вооружений своими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«В среднесрочной перспективе мы рассчитываем занять до 10% международного рынка с нашими разведывательными и ударными БПЛА, к этому есть все предпосылки», — цитирует РИА Новости Шугаева.

По его словам, сейчас на рынке вооружений наблюдается больший интерес заказчиков к приобретению БПЛА.

Он отметил, что в ближайшее время ожидает контракты на поставку за рубеж ударных беспилотников.

Ранее Минобороны обратилось с просьбой ускорить проведение испытаний и приступить к поставкам тяжёлого беспилотника «Охотник».