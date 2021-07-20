Россия планирует занять до 10% рынка вооружений своими БПЛА
«В среднесрочной перспективе мы рассчитываем занять до 10% международного рынка с нашими разведывательными и ударными БПЛА, к этому есть все предпосылки», — цитирует РИА Новости Шугаева.
По его словам, сейчас на рынке вооружений наблюдается больший интерес заказчиков к приобретению БПЛА.
Он отметил, что в ближайшее время ожидает контракты на поставку за рубеж ударных беспилотников.
Ранее Минобороны обратилось с просьбой ускорить проведение испытаний и приступить к поставкам тяжёлого беспилотника «Охотник».